Künstliche Intelligenz und Biotechnologie verbinden

Künstliche Intelligenz (KI) und Biotechnologie befinden sich auf einem Pfad exponentiellen Wachstums, und beide verfügen über das Potenzial, unser Leben zu verbessern und es sogar zu verlängern. Zu wenig Beachtung findet allerdings die Frage, wie diese beiden Grenztechnologien symbiotisch zusammengeführt werden können, um die globalen Gesundheits- und Umweltherausforderungen zu bewältigen.

Man denke an das Tempo der jüngsten Entwicklungen in beiden Bereichen. Im Hinblick auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis hat sich die Biotechnologie jedes Jahr um den Faktor zehn verbessert. Die Kosten für die Entschlüsselung des menschlichen Genoms sind von 3 Mrd. $ im Jahr 2001 auf etwa 1000 $ heute gesunken; Verfahren, die vor zehn Jahren monatelang dauerten, können heute in weniger als einer Stunde abgeschlossen werden. Desgleichen schätzt PricewaterhouseCoopers auf Grundlage aktueller Entwicklungen, dass der Beitrag der KI zur globalen Produktion bis 2030 rund 15,7 Bio. $ erreicht haben wird – das ist mehr als die derzeitige Produktion von China und Indien zusammengenommen.

Dennoch unterschätzen diese Prognosen möglicherweise die wirtschaftlichen Auswirkungen. KI-Anwendungen werden irgendwann so umfassend und in jeden Aspekt unseres täglichen Lebens eingebettet sein, dass sie wahrscheinlich drei- bis viermal mehr zur globalen Produktion beitragen als das Internet, auf das heute etwa 50 Bio. $ der Weltwirtschaft entfallen. Ausserdem wurden aufgrund der isolierten Betrachtungsweise in den aktuellen Untersuchungen potenzielle Kombinationstechnologien aus KI und Biotechnologie noch gar nicht vollständig berücksichtigt oder eingepreist.

Chance für Organtransplantationen

Beispielsweise könnte man mit diesen Kombinationstechnologien globale Gesundheitsprobleme wie die Organspende in Angriff nehmen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO wurden seit 2008 jedes Jahr im Schnitt etwa 100’800 Organtransplantationen durchgeführt. In den USA warten jedoch fast 113’000 Menschen auf eine lebensrettende Organtransplantation, während jedes Jahr Tausende transplantierfähige Organe verworfen werden. Jahrelang verfügten Menschen, die eine Niere brauchten, nur über begrenzte Optionen: Sie mussten entweder einen biologisch passenden Lebendspender finden, der auch zur Organspende bereit war, oder sie hatten zu warten, bis ein verstorbener Spender in ihrem lokalen Krankenhaus zur Verfügung stand.

Doch wenn genügend Patienten und bereitwillige Spender zur Verfügung stehen, ermöglichen Big Data und KI mit der Methode der paarweisen Nierenspende weit mehr Übereinstimmungen, als dies mit dem Eins-zu-eins-System möglich wäre. Patienten können mittlerweile auch eine Niere erhalten, wenn der von ihnen benannte Spender biologisch nicht passt, weil mit KI aus einer riesigen Zahl an Patienten-Spender-Beziehungen zueinander passende Spender und Empfänger zugeordnet werden können. Tatsächlich kann eine einzelne Person, die sich entschliesst – entweder einem geliebten Menschen oder auch einem Fremden – eine Niere zu spenden, einen Dominoeffekt auslösen, der Dutzende Leben rettet, weil so das fehlende Glied in einer langen Kette von Paarungen gefunden wird.

Seit der erste paarweise Nierenaustausch im Jahr 2000 stattfand, haben beinahe 6000 Menschen Nierentransplantate von Spendern erhalten, die durch Algorithmen ausgewählt wurden. Das könnte jedoch erst der Beginn der KI-unterstützten Organtransplantation sein. Mit künstlicher Intelligenz können bereits jetzt potenzielle Spender und Empfänger ermittelt werden. In Zukunft wird man damit auch in der Lage sein, Patientendaten in noch umfassenderem Ausmass – vielleicht auch unter Berücksichtigung moralischer und religiöser Faktoren – zu verarbeiten, um bei Ablauf- und Triage-Entscheidungen zu helfen (das heisst, bei der Bestimmung, wer eine Transplantation am dringendsten braucht).

Revolution des Gesundheitswesens

Die grösste Hürde, die KI-Modelle an der vollen Entfaltung ihres Potenzials hindert, ist die Biologie. Theoretisch könnten KI-Anwendungen auf Datensätze zurückgreifen, in denen alle lebenden und verstorbenen Organspender sowie alle Patienten weltweit verzeichnet sind. In der Praxis besteht jedoch für die meisten paarweisen Organspenden eine zeitliche Beschränkung, da Organe von verstorbenen Spendern nur für kurze Zeit transplantiert werden können. Um paarweise zugeordnet werden zu können, müssen sich die Empfänger an einem Ort innerhalb eines geografischen Umkreises befinden, der zeitgerecht erreicht werden kann.

Glücklicherweise könnte die synthetische Biotechnologie die Zahl der möglichen paarweisen Organspenden erheblich erweitern. Weltweit wächst der Markt für synthetische Biologie rasch, und es wird erwartet, dass er bis 2024 grösser als 12,5 Mrd. $ sein wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 20% entspricht. In dieser aufstrebenden Branche gibt es Unternehmen, die Methoden zur Erhaltung und sogar Regeneration von Organen ausserhalb des Körpers erforschen. Potenziell soll dies über mehrere Tage bei Umgebungstemperatur möglich gemacht werden. Damit liesse sich der Radius des Organtransports erweitern und auch ein Netzwerkeffekt schaffen, indem man die für die KI-Modelle verfügbaren Datenbestände erweitert, um effizientere Ketten paarweiser Zuordnungen zu erhalten.

Die Vervollkommnung neuer Biotechnologien dauert normalerweise etliche Jahre. Im Erfolgsfall könnten diese Innovationen jedoch grosse Bereiche des öffentlichen Gesundheitswesens revolutionieren, wobei das weltweite Organspenderegime erst der Anfang ist.

Wie werden die Algorithmen entscheiden?

Die moralischen und ethischen Auswirkungen der heutigen Grenztechnologien sind weitreichend. Grundlegende Fragen wurden nicht angemessener Weise behandelt. Wie werden Algorithmen die Bedürfnisse armer und wohlhabender Patienten gegeneinander abwägen? Sollte ein Spenderorgan an einen weit entfernt – möglicherweise im Ausland – lebenden Patienten mit geringem Abstossungsrisiko oder an einen Patienten in der Nähe geschickt werden, dessen Abstossungsrisiko nur geringfügig höher ist?

Dabei handelt es sich um bedeutsame Fragen. Ich bin jedoch der Meinung, dass wir die Kombinationstechnologien zuerst einsatzbereit machen und anschliessend die geeigneten Kontrollen festlegen sollten. Die Zuordnungsfähigkeit der KI bedeutet, dass ein verstorbener Organspender acht Leben retten könnte. Innovationen in der Biotechnologie könnten sicherstellen, dass keine Organe verschwendet werden. Je schneller die Entwicklung dieser Technologien voranschreitet, desto mehr Leben können wir retten.

KI und Biotechnologie entwickeln sich rasant, gerade weil sie über so weitreichendes Potenzial verfügen. Während ihre Entwicklung voranschreitet, müssen wir nach neuen Möglichkeiten der Kombination suchen. Vermutlich werden wir feststellen, dass wir ihr Potenzial durch unsere isolierte Betrachtungsweise unterschätzt haben.

