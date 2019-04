Kundert zum neuen Comet-VRP gewählt

«Entgegen dem Willen des Verwaltungsrates ist an der Generalversammlung der Comet Heinz Kundert zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt worden - mit hauchdünnem Vorsprung. Kundert wird im Technologieunternehmen nicht von heute auf morgen alles auf den Kopf stellen. Es ist aber zu erwarten, dass er zusammen mit dem VR die Aktivitäten insbesondere im Röntgensystemgeschäft sowie in der Ebeam-Technologie genau unter die Lupe nehmen wird. Gegen eine vertiefte Überprüfung der Aktivitäten ist nichts einzuwenden, im Gegenteil. Zudem kann Kundert nicht alleine entscheiden, sondern nur der VR als Ganzes, zu dem neu auch sein Gegenkandidat als Präsident, Christoph Kutter, gehört. Neu in den VR gewählt wurde zudem Patrick Jany, CFO von Clariant. Der VR ist nicht nur um eine Person vergrössert worden, er hat auch an Kompetenz gewonnen - das ist gut für Comet. »

