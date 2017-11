Kuros erhält frisches Geld

(AWP) Kuros Biosciences (CYTN 13.15 1.15%) hat eine grössere Finanzierungsrunde mit einem US-Fonds abgeschlossen und sich damit neue Eigenmittel von bis zu 30 Mio. Fr. gesichert.

Man habe mit einem von Yorkville verwalteten Fonds ein sogenanntes Standby Equity Distribution Agreement («SEDA») abgeschlossen, teilte das an der Schweizer Börse SIX kotierte Biotech-Unternehmen am Mittwochabend mit. Im Rahmen der Vereinbarung finanziert Yorkville über einen Zeitraum von 36 Monaten bis zu 30 Mio. Fr. in einzelnen Tranchen von bis zu 1 Mio. Fr. in Form von Eigenkapital.

Als Gegenleistung für die zu erbringenden Mittel erhält Yorkville Gebühren sowie Aktien von Kuros zu einem Preis, der jedes Mal neu bestimmt werde, wenn eine SEDA-Tranche abgerufen werde, wie es hiess. Die Aktien werden mit einem Discount von 5% auf den Marktpreis platziert, was im Einklang mit der Schweizer Marktpraxis für Privatplatzierungen stehe, so Kuros. Es liege im alleinigen Ermessen von Kuros zu entscheiden, ob und wann aus der Fazilität gezogen werden soll.

Für die im Rahmen der Vereinbarung zu übertragenden Aktien will Kuros eigene Aktien aus bestehendem oder noch zu bewilligendem genehmigtem Kapital schaffen. Beim aktuellen Kurs von 13,35 Fr. entspreche die Gesamtabnahmeverpflichtung etwa 2,4 Mio. Aktien, hiess es weiter Zum Vergleich: Aktuell beträgt die Anzahl der ausgegebenen Kuros- Aktien 8,2 Mio. Yorkville könne jedoch gemäss dem Abkommen zu keinem Zeitpunkt mehr als 9,9% der ausstehenden Aktien halten, wurde betont.

Kuros befindet sich derzeit in einer Umbruchphase. Vor knapp einer Woche wurde nach lediglich knapp sieben Monaten im Amt Konzernchef Ivan Cohen-Tanugi per sofort durch Joost de Bruijn ersetzt. Der neue Kuros-Chef ist Mitbegründer und derzeitiger Geschäftsführer von Kuros Biosciences BV, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Kuros. Ebenfalls aus der Geschäftsleitung zurück trat der Gründungs-CEO und ehemalige Verwaltungsratspräsident Didier Cowling.