Kuros nimmt deutlich mehr ein

Die Halbjahreszahlen zeigen die typische Entwicklung eines Unternehmens, das erfolgreich sein erstes Produkt einführt. Kuros befindet sich mit ihrem Knochenersatzprodukt an der Schnittstelle von Medtech und Pharma. Bereits Anfang Juni hat sie eine positive Umsatzwarnung herausgegeben. MagnetOS verkaufe sich besser als erwartet. Zu Recht hat sie darauf hingewiesen, dass dies trotz andauernder, pandemiebedingter Einschränkungen von Operationen in einigen Ländern und Regionen gelungen ist. Für das zweite Halbjahr soll sich der Produktumsatz noch beschleunigen. Dank Meilensteinzahlungen und dem Verkauf von Lizenzrechten an einem Onkologiewirkstoff dürfte Kuros dieses Jahr keinen oder nur einen kleinen Verlust schreiben. Gleichzeitig kommen zwei Studien voran, mit denen sie ihr bestehendes MagnetOS für eine weitere Indikation testet, sowie ein zusätzliches Knochenersatzprodukt. Erste Resultate könnten in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres kommen. Die flüssigen Mittel sollten die steigenden Ausgaben mindestens bis Ende 2023 finanzieren. Wenn sich MagnetOS weiterhin gut verkauft, reichen sie möglicherweise bis zur Erreichung der Gewinnschwelle. Die Aktien der kleinen Kuros sind nun nicht mehr so riskant wie zuvor und eignen sich als Beimischung für diversifizierte Portfolios. Sie bieten zudem Übernahmefantasie.