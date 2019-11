Kuros will Verkauf ankurbeln

Am kommenden Dienstag entscheiden die Aktionäre von Kuros BioSciences über eine Aktienkapitalerhöhung. Die Spezialistin für Knochenersatzprodukte hat für die ausserordentliche GV beantragt, bis zu 6 Mio. neue Aktien mit einem Nennwert von 1 Fr. auszugeben.

Kuros will so zwischen 6 und 12 Mio. Fr. beschaffen. «Wir brauchen das Kapital in erster Linie, um unsere Verkaufsorganisation in den USA auszubauen», sagt CEO Joost de Bruijn im Gespräch mit «Finanz und Wirtschaft». Zurzeit umfasse sie nur vier Mitarbeiter. Je nachdem, wie viel Geld die Kapitalerhöhung bringt, will de Bruijn sie schrittweise auf bis zu dreissig Angestellte aufstocken. Zudem könnte auch der Vertrieb in Europa gestärkt werden.