Kurs von ADC Therapeutics verdoppelt sich nach IPO

Der Börsengang an der New York Stock Exchange vom 15. Mai war für ADC Therapeutics ein voller Erfolg. Inklusive der Zuteilungsreserve wurden knapp 14,1 Mio. neue Aktien zum Preis von je 19 $ platziert. Schon am ersten Handelstag schlossen die Papiere bei knapp 30 $, einen Monat später werden sie um 40 $ gehandelt.

Der Börsengang unter dem Kürzel ADCT hat auch von der positiven Beurteilung des Gesundheitssektors in der aktuellen Coronapandemie profitiert. Die auf Antikörperkonjugate in der Onkologie spezialisierte ADC Therapeutics hat vor einer Woche ausserdem aktualisierte Daten aus zwei Studien zu ihrem Hauptproduktkandidaten Lonca vorgestellt. Sie sind vielversprechend ausgefallen, was den Kurs zusätzlich stützt (vgl. Text unten).