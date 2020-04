Kurze und heftige Rezession

Keinen Moment zu früh hat der Bundesrat am Mittwoch angekündigt, das wegen der Coronaepidemie aufgebaute Notrechtsregime Ende April Schritt für Schritt zu lockern. Für Individuen wie auch für die Wirtschaft ist es absolut zentral, dass ein Ende des Lockdown und die Rückkehr zur Normalität absehbar werden, wie auch immer dieser Prozess dann im Detail ausgestaltet wird. Darüber informiert der Bundesrat am 16. April.

Die neuesten Schätzungen zur konjunkturellen Entwicklung des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) belegen, wie wichtig dieser Schritt ist. Sie zeigen, dass mit einer langen Phase des Stillstands schwerste wirtschaftliche Schäden eintreten würden, deren Behebung langwierig und sehr teuer wäre.

Das Seco hat seine eigene Prognose vom 19. März gründlich überholt. Damals gingen die staatlichen Konjunkturexperten für 2020 noch von einem Rückgang des Bruttoinlandprodukts von 1,5% aus. Schon nur die zweite Hälfte des Monats März hat jedoch gezeigt, dass diese Sicht der Dinge viel zu optimistisch war.

Das Seco hat nun zwei Negativszenarien erarbeitet. Das erste geht davon aus, dass die restriktive Periode bis spätestens Ende Mai vollständig aufgehoben wird. In diesem Fall wird für 2020 ein Rückgang des Bruttoinlandprodukts (BIP) von gut 7% erwartet, und die Arbeitslosenquote dürfte im Jahresschnitt auf 4% steigen. Schon im zweiten Semester und dann vor allem im kommenden Jahr ist mit einer deutlichen Erholung zu rechnen. Für 2021 wird ein BIP-Wachstum von 8,3% veranschlagt. Diese Schätzungen bewegen sich in derselben Grössenordnung wie diejenigen der Konjunkturforschungsstelle der ETH für die Eurozone.

Das Szenario zwei geht von einem längeren Lockdown aus, was dann auch sogenannte Zweitrundeneffekte hervorrufen würde, wie etwa Entlassungs- und Insolvenzwellen. In diesem Fall wäre gar mit einem BIP-Rückgang von über 10% zu rechnen und einer noch höheren Arbeitslosenrate. Die Erholung wäre entsprechend dann auch wesentlicher langsamer als im Szenario eins.

Das wäre gleichsam das «Worst-Case-Szenario», in dem für die Wirtschaft schwerste Strukturschäden zu gewärtigen wären – das kann sich die Schweiz nicht leisten. Dieses Szenario zeigt in aller Deutlichkeit auf, wie dringend eine Lockerung des strengen Regimes ist. Es darf angenommen werden, dass es in der bundesrätlichen Entscheidfindung die Wirkung nicht verfehlt hat. Für die Zeit danach ist es überdies sehr wichtig, dass der Bundesrat darauf verzichtet, ein eigentliches Konjunkturprogramm zu lancieren, wie dies von SP und Gewerkschaften in Schwächephasen stets gefordert wird.

Es besteht keinerlei Mangel an staatlichen Investitionen, ganz im Gegenteil, der Staat hat sein Engagement ohnehin schon über Gebühr ausgebaut. Das beste Konjunkturprogramm besteht darin, die Wirtschaft möglichst rasch wieder ungehindert arbeiten zu lassen.

Es trifft zu, dass gerade in der jetzigen Situation ein gut ausgebautes und funktionierendes Gesundheitswesen von zentraler Bedeutung ist. Es kann aber seinen Aufgaben nur dann gerecht werden, wenn dahinter eine funktionierende Wirtschaft steht, die es auch finanzieren kann. Eine Wirtschaft im staatlichen Würgegriff kann das auf Dauer nicht.

Die Lockerung des Notrechts darf zudem keinesfalls mit klimapolitischen Anliegen verknüpft werden, wie dies etwa grüne Stimmen verlangen. Im Gegenteil: All jenen, die die Wirtschaft massiv zurückfahren wollen, um die Umwelt zu entlasten, sollte jetzt klar geworden sein, dass der Preis dafür exorbitant hoch ist – auch in Form von Arbeitsplatzverlust.

So ist es, zurückhaltend formuliert, ungebührlich, wenn etwa die SP verlangt, dass Hilfe für die Luftfahrt an das Versprechen zu koppeln sei, dass sich die Branche nicht gegen die zur Diskussion stehende Flugticketabgabe zur Wehr setzen dürfe. Das ist simple Nötigung, die nicht einmal diskussionswürdig ist.