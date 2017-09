L’ Europe en marche

Kanzlerin Merkel wirkt fast wie eine «Lame Duck», Präsident Macron versucht, die Initiative an sich zu reissen. Während die deutsche Regierungschefin nach der Bundestagswahl geschwächt ist, kann der französische Staatschef auf einer soliden Legitimation aufbauen. Zudem läuft sein Reformporgramm an; bleibt abzuwarten, ob es ausreichend wirkt.

Macron hat seinen Vorteil am Dienstag genutzt und an der Sorbonne in einer grossen Grundsatzrede zur Zukunft der Europäischen Union und des Euro ein ehrgeiziges Programm skizziert. Dagegen agiert die Kanzlerin europapolitisch derzeit aus der Defensive. Kommt dazu, dass Grossbritanniens Austritt ohnehin mehr Raum schafft für die französische Diplomatie.

Doch um seine Vision einer deutlich gestärkten EU und Eurozone zu verwirklichen, braucht Macron ausgerechnet Merkel. Ohne sie lassen sich von seinen vielen Vorschlägen nur wenige umsetzen. Für besonders schwer verdauliche – substanzielles Budget der Eurozone und gemeinsamer Finanzminister, Konvergenz der Steuer- und Sozialsysteme, Finanztransaktionssteuer usf. – wird eine neue Regierung in Berlin weniger offen sein als die grosse Koalition. Merkels Spielraum für Deals mit Paris und Brüssel ist enger geworden.

Macron wäre kein Franzose, brächte er nicht auch eine Reihe protektionistischer und interventionistischer Ideen vor. Immerhin wirkt er in seinem EU-Feuer glaubhafter als manche seiner Vorgänger, die rein französische Interessen gelegentlich mit europäischen verwechselten. Macron spricht auch die grossen Tabus an: für Deutschland Finanztransfers, für Frankreich die Abgabe von Souveränität. Doch damit allein ist die EU noch lange nicht «en marche» gesetzt.