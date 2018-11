Lachappelle wird neuer Raiffeisen-Präsident

(AWP) Die Raiffeisen Delegierten haben am Samstag Guy Lachappelle zum neuen Verwaltungsratspräsidenten von Raiffeisen Schweiz gewählt. Der frühere CEO der Basler Kantonalbank sei «mit überwältigendem Mehr» erfolgt, teilte Raiffeisen im Anschluss an die Delegiertenversammlung mit, ohne genaue Zahlen zu nennen. Die Versammlung findet jeweils hinter geschlossenen Türen statt.

Die 163 Delegierten von den schweizweit 246 Raiffeisenbanken wählten zudem die nominierten Karin Valenzano Rossi, Andrej Golob, Thomas Müller und Beat Schwab in den Verwaltungsrat. Damit hätten die Delegierten «ein klares Votum für die Erneuerung abgegeben», schreibt Raiffeisen.

Der neu neun Personen umfassende Verwaltungsrat umfasst damit keine Mitglieder mehr aus der Ära des langjährigen CEO Pierin Vincenz, gegen den eine Strafuntersuchung läuft.

Allerdings hat die Gruppe ein Lücke in der operativen Führung. Nur Stunden vor der Delegiertenversammlung war Patrik Gisel per sofort zurückgetreten. Er wollte eigentlich per Ende Jahr gehen. Interimistisch wird Michael Auer die Bank führen, allerdings wird er nach der Übergabe der Geschäfte an den neuen CEO die Bank ebenfalls verlassen.

Keine neuen Erkenntnis der Gehrig-Untersuchung

Über die Décharge für den Geschäftsabschluss 2017 wurde nicht abgestimmt. Der Verwaltungsrat hatte sie gar nicht traktandiert. Erst wenn der Untersuchungsbericht des eigens eingesetzten Bruno Gehrig abgeschlossen ist, soll er zur Abstimmung kommen. Der Gehrig-Bericht, der vor allem die Übernahmen von Unternehmen unter Vincenz untersucht, soll bis Ende Jahr abgeschlossen werden.

An der Delegiertenversammlung wurden keine neue Details bekannt. Fest steht, dass die Organisation von Raiffeisen dem Wachstum über Beteiligungen hinterherhinkte und Kontrollen unvollständig waren.

Raiffeisen Schweiz erhielt das Mandat, die nächsten Schritte des Reformprogramms «Reform 21» in die Wege zu leiten. Dies sei ein «wichtiger Meilenstein für die Grossgenossenschaft», heisst es in der Mitteilung. Im wesentlich geht es dabei um die Klärung der Rollen zwischen den Raiffeisenbanken und ihrer Tochter, der Raiffeisen Schweiz.

Genehmigt wurde zudem das Vergütungssystem von Raiffeisen Schweiz. An der letzten Delegiertenversammlung im Juni in Lugano hatte eine Lohnerhöhung für den Verwaltungsrat im Jahr 2017 für viele Diskussionen gesorgt.