Längst überfälliger Schritt für die AHV

Endlich ist es so weit: Die längst überfällige Debatte über das Rentenalter wird in den kommenden Monaten und Jahren stattfinden. Die Renteninitiative der Jungfreisinnigen ist zustande gekommen. Am 16. Juli wird die Partei rund 137’000 Unterschriften bei der Bundeskanzlei einreichen. Sie zwingt damit die Politik, sich ernsthaft mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Die Initiative verlangt eine schrittweise Erhöhung des Rentenalters für alle auf 66 Jahre. Danach soll es nach Massgabe der Entwicklung der Lebenserwartung weiter angepasst werden. Damit könnte das Verhältnis zwischen Erwerbstätigen und Rentnern wieder in ein tragfähiges Gleichgewicht gebracht werden.

Der Vorstoss der Jungfreisinnigen ist bitter nötig. Seit Jahren verweigert sich die Politik mit wenigen Ausnahmen dieser Debatte. An vorderster Front tut dies auch der zuständige Innenminister Alain Berset. Die Argumente allerdings sind äusserst schwach: Eine allgemeine Erhöhung des Rentenalters sei nicht mehrheitsfähig oder die Mehrheit der Erwerbstätigen ziehe sich ohnehin vor dem regulären Pensionsalter aus dem Erwerbsleben zurück, heisst es etwa.

Die Behauptung, ein höheres Rentenalter habe nur eine geringe Akzeptanz in der Bevölkerung, entbehrt jeder empirischen Grundlage. Eine im Frühjahr publizierte Studie zeigt, dass sich rund die Hälfte der 55- bis 70-Jährigen gut vorstellen kann, im Rentenalter weiter zu arbeiten. Zudem zeigt sich, dass das effektive Pensionsalter schon heute über 65 Jahren liegt. Das entsprechende, auch von Bundesrat Berset gerne gebrauchte Argument ist falsch.

Statt mit den Sanierungsbemühungen am Kernproblem der notleidenden AHV anzusetzen – an der steigenden Lebenserwartung bzw. dem sich verschlechternden Verhältnis zwischen Erwerbstätigen und Rentnern –, versucht die Politik seit Jahren, neue Geldquellen zu erschliessen. Stichworte sind etwa die Staf-Vorlage, die Mehrwertsteuer oder gar der immer wieder versuchte Zugriff auf Gelder der Nationalbank. Das strukturelle Problem der AHV lässt sich aber nicht lösen, indem einfach stets mehr Geld in das System gepumpt wird. Auch mit hohen Milliardenbeträgen lässt sich nur Zeit gewinnen, mehr nicht.

Nun wird die Debatte über dieses sozialpolitische Kernproblem der Schweiz erzwungen; das ist gut so. Es geht dabei um nicht weniger als die Existenz einer funktionierenden Altersvorsorge. Es zeugt von hohem Verantwortungsbewusstsein der Jungfreisinnigen, dass sie diese Initiative lanciert haben.

Umgekehrt müssen sich der zuständige SP-Bundesrat Berset sowie die Mehrheit der politischen Parteien – die FDP-Mutterpartei hat die Jungfreisinnigen immerhin unterstützt – Diskussionsverweigerung vorwerfen lassen. Das ist einer Demokratie unwürdig und blockiert eine wirksame Problemlösung. Das stellt der Politik ein denkbar schlechtes Zeugnis aus.

Die Prognose sei gewagt: Die Renteninitiative wird in der Volksabstimmung gute Chancen haben, angenommen zu werden. Das wäre ein grosser Schritt hin zur Sicherung der so wichtigen Altersvorsorge. Die künftigen Generationen haben ein Recht darauf.