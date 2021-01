LafargeHolcim angeblich an Zukauf interessiert

(AWP) Der Zementhersteller LafargeHolcim (LHN 48.99 +0.27%) soll an einer Übernahme der Division Firestone Building Products von Bridgestone (5108 25.94 -2.26%) Corp. interessiert sein. Die Unternehmen führten dazu Gespräche in fortgeschrittenem Stadium, heisst es in einem Artikel der Nachrichtenagentur Bloomberg. Sie bezieht sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen.

Möglicherweise werde ein entsprechender Deal bereits in der laufenden Woche abgeschlossen, so die Meldung. Es könnte aber auch zu Verzögerungen oder zu einem Abbruch der Verhandlungen kommen. Die Bewertung von Firestone Building Products könnte gemäss der Agentur bis zu 2,5 Mrd. $ betragen.