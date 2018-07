LafargeHolcim beendet Liquiditätsabkommen

(AWP) Der Zementkonzern LafargeHolcim (LHN 47.53 -1.76%) hat das Abkommen mit der Investmentbank Exane zur Erhöhung der Liquidität an der Euronext Paris per Ende Juni 2018 beendet. Bei Beendigung des Abkommens hätten sich die Ressourcen auf 9,99 Mio. € und null LafargeHolcim-Aktien belaufen, teilte der Konzern am Montag mit.

Die Partner hatten die Liquiditätsvereinbarung per 4. Mai 2018 abgeschlossen. LafargeHolcim hatte mitgeteilt, dafür 10 Mio. € zur Verfügung zu stellen. Die LafargeHolcim-Aktien sind sowohl an der Börse SIX in Zürich als auch an der Euronext in Paris kotiert.