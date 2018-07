LafargeHolcim kauft zu

(AWP) Der Zementkonzern LafargeHolcim (LHN 47.56 0.06%) kauft den amerikanischen Hersteller von Transportbeton Tarrant Concrete mit Sitz in Texas. Dieser betreibt in der Region Dallas/Fort Worth drei Transportbetonwerke, erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von 40 Millionen US-Dollar und beschäftigt 90 Mitarbeiter, teilt LafargeHolcim am Dienstagabend mit.

Ziel der Transaktion sei die Stärkung des bestehenden Geschäfts im wichtigen amerikanischen Markt, heisst es weiter. “Der Kauf von Tarrant Concrete folgt unserer ‘Strategie 2022’, mit der wir Wachstumschancen in unseren attraktivsten Märkten weiter ergreifen wollen”, wird CEO Jan Jenisch in der Meldung zitiert. Angaben zum Kaufpreis werden in der Meldung keine gemacht.

Es handelt sich hierbei um die zweite Übernahme unter dem neuen Firmenchef Jenisch. Der ehemalige Sika-Chef hatte im vergangenen September die Führung beim Schweizer Unternehmen übernommen. Dabei verfolgt er das Ziel, mit LafargeHolcim in den nächsten Jahren stärker zu wachsen als der Gesamtmarkt. Dabei möchte er mit einer Vereinfachung der Konzernstruktur die Kosten senken.