LafargeHolcim passt die Prognose an

(AWP) Der Baustoffkonzern LafargeHolcim (LHN 43.81 4.56%) hat im dritten Quartal 2018 den Umsatz gesteigert und ist auch auf vergleichbarer Basis stärker gewachsen als erwartet. Alle vier Segmente konnten den Absatz steigern. Die Guidance für das Gesamtjahr 2018 wird leicht angepasst, wobei ein etwas stärkeres Wachstum erwartet wird und beim Ebitda eine Spanne nach unten geöffnet wird.

Der Umsatz wuchs 2,6% auf 7,36 Mrd. Fr. Auf vergleichbarer Basis (like for like) betrug das Plus 5,8%, wie LafargeHolcim am Freitag mitteilte. Die Verkaufsvolumen waren im allen Produktgruppen positiv. Der wiederkehrende Ebitda stieg gegenüber den Vergleichszahlen 5,2% (vergl. +8,1%) auf 1,87 Mrd.

Damit hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten beim Umsatz mehr oder weniger erreicht, beim Wachstum auf vergleichbarer Basis und beim Betriebsgewinn aber übertroffen. Der AWP-Konsens für den Umsatz lag bei 7,37 Mrd. Fr., für das Wachstum auf vergleichbarer Basis bei +4,6%und für den bereinigten Ebitda bei 1,8 Mrd.

Unternehmenszahlen Januar - September, in Mio. Fr. 2017 2018 Δ in % A) Zementabsatz in Mio. t 155,8 165,4 +1,0 (+4,6) Umsatz 20 093 20 634 -1,4 (+1,5) Ebitda,bereinigt 1) 4356 4351 -0,1 (+2,5) - in % vom Umsatz 22,1 21,1 Umsatz Asien 5463 5576 +2,1 (+8,6) Ebitda-Marge in % 18,3 20,6 Umsatz Europa 5209 5692 +9,3 (+4,6) Ebitda-Marge in % 19,2 19,0 Umsatz Lateinamerika 2205 2126 -3,6 (+11,1) Ebitda-Marge in % 35,6 34,8 Umsatz Naher Osten, Afrika 2541 2306 -9,2 (-5,5) Ebitda-Marge in % 32,4 24,5 Umsatz Nordamerika 4194 4366 +4,1 (+3,3) Ebitda-Marge in % 26,1 25,5

A) in Klammern: auf vergleichbarer Basis (bereinigt um Devestitionen, Währungseffekte und Sonderkosten)

Die Prognose für das Gesamtjahr wird angepasst. Für das laufende Jahr wird ein Wachstum des Nettoverkaufsertrags von 4 bis 6% auf vergleichbarer Basis erwartet (zuvor 3-5%). Die Vorhersage zum Wachstum des wiederkehrenden Ebitda wird für 2018 auf 3 bis 5% auf vergleichbarer Basis reduziert (zuvor mindestens 5%).

