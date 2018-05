LafargeHolcim will den Aktienhandel in Paris verbessern

In der Verschmelzung der beiden Baustoffkonzerne Holcim und Lafarge vor bald drei Jahren sollte alles schön austariert sein. Schliesslich trug das Zusammengehen die Etikette einer Fusion unter Gleichen, und es galt, auf nationale Empfindlichkeiten Rücksicht zu nehmen. Von Beginn an wurden die Aktien von LafargeHolcim deshalb sowohl an der Schweizer Börse SIX sowie in Euro an der Euronext in Paris kotiert und gehandelt. Der operative Hauptsitz und die Hauptkotierung an der Börse waren und sind aber in Zürich.

Am Freitag hat der Baustoffkonzern bekannt gegeben, mit Exane eine Vereinbarung zur Erhöhung der Liquidität für den Handel an der Euronext Paris getroffen zu haben. Exane ist eine Tochtergesellschaft der französischen Grossbank BNP Paribas. LafargeHolcim stellt ihr 10 Mio. € für die Umsetzung der Liquiditätsvereinbarung bereit. Exane fungiert als eine Art Market Maker in den Aktien und erhält dafür vom weltweit grössten Zementhersteller eine Gebühr.