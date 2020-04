LafargeHolcim voller Zuversicht

Diese Krise, sagte LafargeHolcim-CEO Jan Jenisch an einer Tele­fonkonferenz am Donnerstag, sei wie ein Tsunami. Sie komme schnell und gehe schnell. «In China», sagte er, «sind wir back on track. Unsere Fabriken arbeiten mit voller Kapazität.» Für das zweite Quartal erwartet LafargeHolcim im Reich der Mitte bereits wieder ein ­Resultat auf Vorjahresniveau. «Diese Kurve, die wir in China sehen, ist ziemlich ermutigend», so Jenisch: «Unsere ­Annahme ist, dass die Erholung im Rest der Welt gleich schnell verläuft.»

Grund zum Optimismus sieht Jenisch auch deshalb, weil sich Märkte wie der deutsche oder der schweizerische widerstandsfähig zeigten: «Die Schweiz geht sehr gut mit dieser Krise um. Unser Business läuft bei nahezu voller Kapazität.» Anders als in anderen Ländern wurden Baustellen hierzulande nie ganz geschlossen. In anderen Ländern gebe es nun ­Bemühungen, sie wieder zu öffnen. Von einer dauerhaft tieferen Nachfrage geht der CEO zudem nicht aus, Stornierungen von Aufträgen habe es nicht gegeben: «Die Projekte sind immer noch da.» Und schliesslich könnte die Bauindustrie von Konjunkturprogrammen der Regierungen profitieren, so Jenisch.