Lagarde irritiert die Märkte

Als hätte Italien mit der Corona-Gesundheitskrise nicht schon genug Probleme. Jetzt lässt auch die Europäische Zentralbank das Land im Stich.

An der Pressekonferenz nach dem Zinsentscheid wurde EZB-Chefin Christine Lagarde auf die steigenden Anleihenzinsen in Italien angesprochen. Darauf antwortete sie, dass es nicht die Aufgabe der Zentralbank sei, die Renditeaufschläge einzelner Mitglieder zu senken.

«We are not here to close spreads», erklärte sie an der Pressekonferenz zum geldpolitischen Entscheid. Es gebe andere Institutionen, die dafür verantwortlich seien.

Lagarde: We are not here to close spreads, there are other tools and other actors to deal with these issues

— European Central Bank (@ecb) March 12, 2020