Lalique bestätigt SIX-Börsengang

(AWP) Der Luxusgüterkonzern Lalique will noch im Juni seine Titel an der SIX Swiss Exchange kotieren lassen. CEO Roger von der Weid bestätigte damit am Donnerstag an einer Medienkonferenz frühere Angaben zum geplanten Wechsel von der Berner Börse an die SIX. Wann konkret der erste Handelstag geplant ist, soll am Freitag im Anschluss an die Generalversammlung bekanntgegeben werden.

Das bislang an der Berner Börse BX kotierte Unternehmen hatte die Pläne für den Wechsel an die SIX bereits im April bekanntgegeben. Damals wurde eine Kapitalerhöhung unter Wahrung der Bezugsrechte der Aktionäre im Umfang von bis zu 1 Mio. neuen Aktien angekündigt. Die bestehenden Aktionäre können für je fünf gehaltene Aktien eine neue Aktie zum Angebotspreis von 30 Fr. zeichnen.

Mittelzufluss von bis zu 30 Mio. Fr.

Als Teil der Kapitalerhöhung wird zudem Silvio Denz, VR-Präsident und Mehrheitsaktionär mit 72%, dem Unternehmen gewährte Aktionärsdarlehen im Umfang von gut 21,6 Mio. Fr. in neue Aktien umwandeln. Der Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung ohne Wandlung der Aktionärsdarlehen beläuft sich auf knapp 8,4 Mio. Insgesamt sollen dem Unternehmen so bis zu 30 Mio. Fr. zufliessen.

Mit diesen Mitteln soll die Unternehmensbilanz gestärkt werden. Lalique will mit dem Schritt auch das Profil am Kapitalmarkt schärfen und die Investorenbasis verbreitern. Die Dekotierung von der BX Berne eXchange soll spätestens im August 2018 erfolgen.

Das Geschäft der Lalique Group umfasst die Bereiche Parfums, Kosmetika, Kristall, Schmuck, Möbel und Wohnaccessoires sowie Kunst, Gastronomie und Hotellerie. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich beschäftigt derzeit rund 600 Mitarbeiter.

Im Geschäftsjahr 2017 wurde mit einem Umsatz von knapp 129 Mio. € ein Reingewinn von 6,9 Mio. erwirtschaftet. Dafür soll eine Dividende von 50 Rp. je Aktie ausgeschüttet werden, welche von der Generalversammlung vom morgigen Freitag – ebenso wie die Kapitalerhöhung – noch bewilligt werden muss.

Lalique ist nach Polyphor (POLN 33 3.09%), Asmallworld (ASWN 10 2.46%), Medartis (MED 62.3 -1.11%), Sensirion (SENS 44.85 0.79%) und Ceva Logistics (CEVA 25.9 3.19%) bereits das sechste Unternehmen, das seit Jahresanfang den Schritt aufs Schweizer Börsenparkett wagt.