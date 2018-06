Lalique erhöht vor Börsenwechsel das Kapital

(AWP) Die Luxusgütergruppe Lalique plant weiterhin, am kommenden Montag, dem 25. Juni, von der Berner Börse an die SIX zu wechseln. Im Vorfeld dazu hat das Unternehmen eine Kapitalerhöhung durchgeführt, an welcher sich die bestehenden Aktionäre beteiligen konnten.

Vom Bezugsrecht haben sie rege Gebrauch gemacht. Allen voran Mehrheitsaktionär und Verwaltungsratspräsident Silvio Denz, der wie geplant sein Aktionärsdarlehen in Aktien wandelt.

Insgesamt hat Lalique im Rahmen der Transaktion 1 Mio. neue Aktien ausgegeben. Davon seien 98,9% oder 988’732 Aktien zum Angebotspreis von 30 Fr. von den bisherigen Aktionären gezeichnet worden, schreibt Lalique am Donnerstag. Die noch übrig gebliebenen 11’268 Titel habe man in einer zweiten Runde zum Preis von 40 Fr. bei neuen und bestehenden Investoren platziert. Durch die Ausgabe der neuen Aktien erhöht sich das Aktienkapital von Lalique auf 1,2 Mio. Fr., eingeteilt in 6 Mio. Aktien, wie es weiter heisst.

Am meisten Aktien gingen in den Besitz von Silvio Denz über. Über die Kapitalerhöhung wandelte Denz das in Höhe von 21,6 Mio. Fr. gewährte Aktionärsdarlehen in 720’400 neue Aktien um. Er hält jetzt 72,04% an der Firma, die restlichen 27,96% sind in Streubesitz.

Die Kapitalerhöhung habe durch die Wandlung hauptsächlich der weiteren Stärkung der Bilanz gedient, so Lalique weiter. Ohne diese Wandlung verblieb ein Bruttoerlös von 8,5 Mio. Fr. Damit erhöhe sich die finanzielle Flexibilität der Gruppe für Investitionen in das Geschäft.