Lalique geht Lizenzvereinbarung mit Superdry ein

(AWP) Die Lalique-Gruppe hat mit der global tätigen britischen Textilhandelskette Superdry eine weltweite Lizenzvereinbarung im Bereich Parfüms angeschlossen. Die Vereinbarung hat eine anfängliche Laufzeit bis Ende 2032.

Die Lalique (LLQ 37.00 +0.54%) Group werde dabei exklusiv eine Kollektion von Parfüms für Damen und Herren für Superdry kreieren und vertreiben, teilte das in der Entwicklung, Vermarktung und dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern tätige Schweizer Unternehmen am Dienstag mit. Die Lancierung eines ersten Dufts im Rahmen der neuen Lizenz sei für Frühling 2024 geplant. Der Duft werde in den Kernmärkten von Superdry, nämlich Grossbritannien, USA, Europa und Asien erhältlich sein und über das weltweite Distributionsnetzwerk von Lalique Group vertrieben und vermarktet werden.

Mit der neuen Lizenz von Superdry erweitert Lalique Group den Angaben zufolge ihr bestehendes Parfümportfolio, das die Marken Lalique Parfums, Brioni, Jaguar Fragrances, Bentley Fragrances, Parfums Grès und Parfums Samouraï umfasst.

Die 2003 in Grossbritannien gegründete Firma Superdry ist weltweit in über 50 Ländern mit 228 Ladengeschäften und rund 480 Franchise- und Lizenznehmern tätig.

