Lalique wächst moderat

(AWP) Das Luxusgüterunternehmen Lalique (LLQ 50 -2.91%) schaut auf ein erstes Halbjahr 2018 mit moderatem Wachstum zurück. Die erst seit Ende Juni an der SIX gelistete Gruppe hat in den ersten sechs Monaten den Umsatz leicht erhöht. Dazu trugen vor allem die die Segmente Ultrasun und Lalique bei. Für den weiteren Geschäftsverlauf rechnet das Unternehmen mit einem anhaltenden moderaten Wachstum.

Von Januar bis Juni hat Lalique einen 66,9 Mio. € umgesetzt, ein Plus von 4% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Den Nettogewinn beziffert die Gruppe auf 1,3 Mio. €. Zum Vorjahreszeitraum hat er sich damit mehr als halbiert.

Wie es in der Mitteilung vom Donnerstag heisst, ist auch in diesem Jahr ein positiver Steuereffekt im Gewinn enthalten. Dieser sei im Zusammenhang mit der weiteren Reform der Unternehmensbesteuerung in Frankreich zustande gekommen. Er belief sich in den ersten sechs Monaten auf 1 Mio. €, im Vorjahr waren es 1,9 Mio. € gewesen.

Ausbau des Geschäfts

Gleichzeitig nahm der Personalaufwand 7% auf 16 Mio. € zu, die übrigen betrieblichen Aufwendungen 2% auf 15 Mio. €. Diese Zunahmen stehen laut Mitteilung im Zusammenhang mit den weiteren Investitionen in den Ausbau des Geschäfts, besonders die Initialkosten für die Betriebsaufnahme der neuen Tochtergesellschaft in Japan.

Lalique hat sich den weiteren Ausbau des Geschäfts auf die Fahne geschrieben. Er soll in der zweiten Jahreshälfte weiter vorangetrieben werden. Dabei werde man einen starken Fokus auf Asien legen. Dazu zähle auch, die Aktivitäten in Japan breiter zu verankern.

Nachdem Lalique in der ersten Jahreshälfte Boutiquen in Tokio, Monaco und Chicago eröffnet hat, sollen bis zum Jahresende weitere Boutiquen in Bordeaux, Schanghai und Hanoi folgen.

Die dafür nötigen Investitionen können laut Unternehmen aus den liquiden Mitteln finanziert werden. «Die im Zuge des Wechsels der Kotierung von der BX Swiss an die SIX im ersten Halbjahr durchgeführte Bezugsrechtsemission, die hauptsächlich der Stärkung der Bilanz diente, hat die liquiden Mittel des Unternehmens und damit die Flexibilität für weitere Investitionen in das Geschäft weiter erhöht», heisst es.