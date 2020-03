Landis+Gyr erhält neuen Chef

Landis+Gyr sucht den Befreiungsschlag. Seit dem Investorentag Ende Januar sind die Titel rund 20% gefallen. Zu gross war die Enttäuschung über die leicht nach unten korrigierte Guidance und die unklaren Wachstumsaussichten insbesondere des neuen Geschäftsfelds Energiemanagement-Lösungen. So steht es zwischen den Zeilen der Mitteilung zu Moras Abgang: Man danke ihm für die Leistungen rund um den Börsengang und die Effizienzsteigerungen. Für den Ausbau der Energiemanagement-Lösungen hofft der Verwaltungsrat nun auf den Neuen. Was Lieberherr für den Smart Meter-Spezialisten mitbringt, ist jedoch unklar, zumal dessen Energie-spezifische Erfahrung bei ABB und Alstom schon einige Jahre zurückliegt. Sein letztes Engagement beim Autozulieferer Mann+Hummel endete vergangenen Herbst in einem Zerwürfnis.

