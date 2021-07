Landis+Gyr schafft die Trendwende

Landis+Gyr ist zurück. Die Trendwende in der Region Americas ist da. Nachdem die grösste und mit Abstand rentabelste Sparte seit Ende 2018 geschrumpft war, kommen nun wieder bedeutende Aufträge herein. Am Freitagabend hat die Stromzählerspezialistin mitgeteilt, mit dem amerikanischen Versorger National Grid einen Vertrag über 1,7 Mio. Stromzähler und 640’000 Gaszähler abgeschlossen zu haben. Die Zähler sollen zur Modernisierung des Netzes in New York beitragen, indem sie im Sekundentakt Energienutzungsdaten übermitteln und es so ermöglichen, Stromangebot und -nachfrage in Einklang zu bringen. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an