Landis+Gyr wird smarter

Jetzt auch noch Lieferengpässe. Stromzählerhersteller Landis+Gyr (L+G) wird seit Jahren immer wieder von neuen Problemen zurückgeworfen; nach kostspieligen Garantiefällen waren es regulatorische Verzögerungen in den USA. Zu den weltweiten Knappheiten an Gütern und Transportkapazitäten hiess es noch im Sommer, diese Themen verlangten die Aufmerksamkeit des Managements, seien aber nicht tragisch.

Nun kosteten sie doch 40 Mio. $ oder 5,7% des Umsatzes, den L+G im Ende September abgeschlossenen Halbjahr erzielte.

Beim Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (Ebitda) schlugen die Schwierigkeiten mit 10,5 Mio. $ zu Buche, teilte das Unternehmen am Donnerstagmorgen mit. Die drei Sparten Americas, Emea (Europa, Naher Osten und Afrika) sowie Asia Pacific waren unterschiedlich betroffen, erklärte CEO Werner Lieberherr an einer Konferenz mit Medienvertretern: «Der Umsatzrückgang traf vor allem Americas, weil hier ein Supplier nicht liefern konnte.» Die hohen Transportkosten hingegen kosteten vor allem in Emea Margenpunkte.

«Wachsende Herausforderungen»

Die Situation hat sich für L+G vor allem in den vergangenen Wochen verschlechtert, nachdem das Unternehmen zuvor noch geschützt war durch Lagerbestände und langfristige Vereinbarungen. Im zweiten Halbjahr werden die «anhaltenden und wachsenden Herausforderungen in den Lieferketten» das Ergebnis noch stärker belasten, machte Lieberherr klar. Am Ausblick für das Geschäftsjahr – Umsatzwachstum 7 bis 11% und eine bereinigte Ebitda-Marge zwischen 9 und 10,5% – hält das Management fest, erwartet aber ein Ergebnis am unteren Ende der Bandbreiten.