Landis+Gyr stärkt Australien-Geschäft

(AWP) Der Stromzählerproduzent Landis+Gyr (Landis+Gyr 75.7 0.07%) baut sein Geschäft in Australien aus und geht dazu ein Joint Venture ein. Zusammen mit dem Partner Pacific Equity Partners (PEP) übernimmt Landis+Gyr das Zählergeschäft unter dem Namen «Acumen» von Origin Energy, einem Energieversorger in Australien. Das Geschäft umfasst den Betrieb und den Unterhalt 170’000 bereits bestehender Stromzähler, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilt.

Ausserdem wurde mit Origin Energy ein langfristig angelegter Folgeauftrag zur Inbetriebnahme weiterer Smart Meters in ganz Australien abgeschlossen. Landis+Gyr steuert zu dieser Übernahmen insgesamt Bar- und Sachmittel im Umfang von bis zu 75 Mio. australischen $ oder umgerechnet rund 57 Mio. $ bei.

Bereits 2015 hatte Landis+Gyr ein Projekt unter dem Namen «intelliHUB» ins Leben gerufen. Dieses hatte die flächendeckende Einführung von intelligenten Strommessern, so genannte Smart Meters, unter neuen Anfechtbedingungen zum Ziel. Beide Marken «intelliHUB» als auch «Acumen» sollen beibehalten werden.

Das Joint Venture startet mit einem Kapital von mehr als 500 Mio. australischen $, das zur Finanzierung des Rollout der Smart Meters in Australien genutzt wird. Das Kapital stammt einerseits von PEP und andererseits von einem Bankenkonsortium aus acht australischen und internationalen Banken.

