Landis+Gyr verkauft Beteiligung

(AWP) Der Energiemanagement-Spezialist Landis+Gyr (LAND 58.95 +0.51%) verkauft seine Beteiligung am Joint Venture Intellihub Operations Pty Ltd. Die Beteiligung soll für über 310 Mio. australische $ an den globalen Vermögensverwalter Brookfield gehen.

Die Beteiligung an Intellihub von Landis+Gyr sank nach der Umwandlung einer Wandelanleihe auf 16,8% von ursprünglich 20%, wie Landis+Gyr am Montag mitteilte. Die Transaktion unterliegt noch verschiedenen Bedingungen, soll aber bis Ende Februar 2022 abgeschlossen werden.

Landis+Gyr erwartet den Angaben zufolge einen Barerlös aus der Transaktion von über 220 Mio. US $ zum Zeitpunkt des Abschlusses. Dieser werde aber durch Kapitalgewinnsteuern in Australien sowie Stempelsteuern in der Schweiz noch gemindert. Das Unternehmen bezeichnet die Beteiligung an Intellihub als «grossen Erfolg» für Landis+Gyr.

Erlös soll in Wachstum reinvestiert werden

Der Erlös aus dem Verkauf soll sowohl in organisches als auch akquisitorisches Wachstum reinvestiert werden. So will Landis+Gyr die «Dekarbonisierung des Stromnetzes vorantreiben und es Versorgungsunternehmen und Verbrauchern auf der ganzen Welt ermöglichen, Energie besser zu managen».

Die Investition von Brookfield in Intellihub komme zu einem geeigneten Zeitpunkt mit Blick auf die Energiewende in Australasien, so die Mitteilung. Intellihub ist im Bereich intelligente Versorgungsinfrastruktur als Dienstleistung (smart utility infrastructure-as-a-service) tätig und wird für Landis+Gyr künftig ein Kunde sein. So wurde 2020 ein Liefervertrag mit Intellihub bis 2026 verlängert. Damit werde die Versorgung mit intelligenten Stromzählern in den Märkten Australien und Neuseeland gesichert.

Landis+Gyr will sich auf den Ausbau der Marktposition in den Bereichen Smart Infastructure, Grid Edge Intellligence und Smart Metering Dienstleistungen konzentrieren.