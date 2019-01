Langfristig zahlt sich die Amazon-Strategie aus

Die Liebe der Investoren zu Amazon (AMZN 1670.57 0.95%) hatte mit Startproblemen zu kämpfen – und leidet noch immer unter Aussetzern. Für 18 $ kamen die Amazon-Aktien im Mai 1997 an die Börse. Der Marktwert für das Unternehmen mit 256 Mitarbeitern lag zum Börsenstart bei 438 Mio. $. Mit einem Umsatz von 16 Mio. $ im Jahr vor dem IPO (Initial Public Offering) wirtschaftete Amazon.com mit Verlust. Natürlich, denn das war damals so üblich. Im Kern betrieb das zwei Jahre alte Unternehmen den Online-Handel mit Büchern, so steht es in den IPO-Unterlagen. Wie die Zeiten sich geändert haben: Vergangenes Jahr hat der weltweit grösste Online-Händler weit mehr als 200 Mrd. $ umgesetzt, nicht nur mit Büchern, sondern auch mit Mode, Windeln, Werkzeug – und mit digitalen Gütern, vom gestreamten Video oder Song hin zum Buch-Download oder zur Bereitstellung von Rechen- oder Speicherressourcen im Cloud-Dienst Amazon Web Services (AWS). Keiner bietet mehr solcher Ressourcen auf Abruf an.

Der Erfolg zeigt sich: Im Mai 2017 überschritten die Amazon-Titel als erste der grossen Tech-Valoren die 1000-$-Marke, im Sommer 2018 die 2000-$-Schwelle. Im September knackte das Unternehmen einen Börsenwert von 1 Bio. $, was zuvor nur Apple (AAPL 157.76 3.31%) gelungen war. Gründer Jeff Bezos ist mit einem Vermögen von 112 Mrd. $ laut «Forbes» der reichste Mensch der Welt.

«Ohne Innovation sterben wir tausend Tode» Werner Vogels, CTO von Amazon.com, über Probleme der Kunden, den Erfolg des Cloud-Geschäfts und Hunger nach Unternehmertum ausserhalb Europas.



Kehren Sie hier zum Interview zurück.»

Schon im ersten Brief an die Aktionäre, aus dem Amazon-CTO Werner Vogels gerne zitiert, schrieb Bezos, dass die langfristige Marktführerschaft mehr gelte als das kurzfristige Gewinnstreben der Wallstreet. Daran hat er sich gehalten.

Zahlen für das vierte Quartal legt das Unternehmen am 31. Januar vor. Beobachter rechnen mit einem Umsatzanstieg von 18% im Quartal auf 72 Mrd. $. Nach langen, mageren Jahren, in denen Bezos die Geduld der Börse arg strapazierte, aber auch stets in das Wachstum des Unternehmens investierte, hat sich Amazon zu einer Gewinnmaschine entwickelt. Dabei könnten die Einkünfte noch deutlich höher sein, doch Bezos legt nach wie vor Wert auf Investitionen in Zukunftsfelder – etwa in den Cloud-Dienst AWS.

Im dritten Quartal machte das Cloud-Segment 12% des Umsatzes aus und 56% des Betriebsergebnisses von insgesamt 2,1 $ Mrd. im Quartal. Mit Kennziffern wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) sind die Aktien schwer zu bewerten wegen der weiter hohen Ausgaben. Das Unternehmen hat jedoch bewiesen, dass sich der Kurs auszahlt – auch für die Aktionäre.