Langsam zurück zur Normalität

Wie vor Wochenfrist angekündigt hat der Bundesrat am Donnerstag seine Strategie zum Ausstieg aus dem Notrecht vorgelegt. Er sieht ein schrittweises Vorgehen vor, «so schnell wie möglich, so langsam wie nötig», wie es Bundesrat Alain Berset formuliert hat. Die Lockerung des strikten Notrechtregimes beginnt am 27. April mit der Öffnung im medizinischen Bereich und für bestimmte persönliche Dienstleistungen. Weitere zwei Schritte sind geplant ab dem 11. Mai und dem 8. Juni.

Dieses Vorgehen ist sinnvoll, auch wenn sich die wirtschaftlichen Schäden jeden Tag weiter erhöhen. Es handelt sich letztlich um eine Gratwanderung, denn die Pandemie muss bei aller Öffnung unter Kontrolle bleiben. Es lässt sich natürlich darüber streiten, ob ein höheres Tempo möglich wäre, wie auch gefordert wird. Eine sichere Erkenntnis dazu gibt es nicht. Keine Freude werden Tourismus und Gastgewerbe haben – für die Schweizer Wirtschaft sehr bedeutungsvolle Bereiche –, denn für sie ist noch keine Lockerung vorgesehen. Da könnten sich erhebliche und zum Teil wohl irreversible Strukturschäden ergeben. Das muss verhindert werden.

Positiv ist zweierlei zu vermerken: Das Parlament erhält wieder eine wichtigere Stellung; es hat seine Arbeit auf der Ebene der Kommissionen wieder aufgenommen. Die Räte haben nun zu entscheiden, welche Notverordnungen ins ordentliche Recht übergeführt werden sollen. Sie sind gut beraten, so wenig wie möglich zu übernehmen. Nun muss wieder nach staatsrechtlich einwandfreien Verfahren legiferiert werden.

Zudem ist erfreulich, dass der Bundesrat darauf verzichtet, zugleich mit der Ausstiegsplanung ein – vor allem von linker Seite gefordertes – Konjunkturprogramm vorzulegen. Ein solches würde noch mehr Geld kosten und die Wirtschaft kaum zusätzlich stützen. Damit würde lediglich die Macht des Staats in der Wirtschaft ausgedehnt. Der private Konsum wird mit zunehmender Öffnung rasch wieder anspringen – das ist das effektivste Konjunkturprogramm.

Klar ist aber auch, dass die Wirtschaft im laufenden Jahr eine tiefe Rezession durchmachen wird. Kann der Ausstieg wie vorgezeichnet umgesetzt werden, sollte diese jedoch insgesamt verkraftbar bleiben. Das gilt auch für die absehbar wieder höhere Verschuldung des Bundes wie auch der Arbeitslosenversicherung. Die Schuldenbremse, die auf keinen Fall angetastet werden darf, wird dafür sorgen, dass der Bundeshaushalt binnen nützlicher Frist wieder ins Lot kommt.