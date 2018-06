Lebe wohl, Rezession?

Ein Jahrzehnt ohne Rezession – das könnte in den USA bald Realität werden, sofern der aktuelle Aufschwung noch ein Jahr anhält. Denn vor neun Jahren, im Juni 2009, begann die US-Wirtschaft nach dem Kollaps in der Finanzkrise offiziell wieder zu wachsen. Die Expansionsphase dauert nun schon 108 Monate und ist damit die zweitlängste der Geschichte. Nur der Boom der Neunzigerjahre hielt gemäss dem National Bureau of Economic Research (NBER) noch länger an.

Auch in der Schweiz wächst das reale Bruttoinlandprodukt seit der Rezession 2009 Jahr für Jahr. So lange am Stück expandierte die Wirtschaft zuletzt im Nachkriegsboom zwischen 1959 und dem Ölschock 1974.