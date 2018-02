Leclanché erhält Grossauftrag in Deutschland

(AWP) Leclanché (LECN 2.58 1.57%) hat eine Order für ein Batterie-Energiespeicher-Projekt in Deutschland erhalten. Zusammen mit dem italienischen Energieversorger Enel (ENEL 4.778 -1.69%) und dem Windenergieunternehmen Enertrag wird eine Speicherstation in Cremzow in Brandenburg gebaut. Die Investitionskosten belaufen sich auf 17 Mio. €, wie die Unternehmen am Montag in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben.

Die Station wird mit Lithium-Ionen-Akkumulatoren von Leclanché ausgerüstet und soll im Endausbau eine Kapazität von 22 MW haben. Die erste Einheit mit 2 MW soll bereits im April 2018 fertiggestellt werden, die Gesamtanlage Ende des Jahres. Enel wickelt das Projekt über seine deutsche Tochter Enel Green Power (EPC) ab. Mit der Anlage soll das Stromnetz stabilisiert werden und die effektive Nutzung der Windenergie, die von Enertrag eingespeist wird, sichergestellt werden.

Die Anlage in Cremzow befindet sich in Besitz einer Special Purpose Vehicle-Gesellschaft (SPV), an der EPC 90% und Enertrag die restlichen 10% hält. Leclanché ist als Projektabwickler mit Entwicklung, Beschaffungswesen und Bau (engineering, procurement and construction, EPC) betraut.

Die Leclanché-Aktien wurden kurz vor Veröffentlichung der Mitteilung vom Handel an der SIX ausgesetzt, und der Handel soll um 11.15 Uhr wieder aufgenommen werden.

