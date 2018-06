Leclanché kündigt Kapitalerhöhung an

(AWP) Der Energiespeicherhersteller Leclanché (LECN 1.88 8.05%) meldet eine Kapitalerhöhung über 16,5 Mio. Fr. Der grösste Aktionär Fefam wandelt einen Kredit, den er dem Unternehmen im Dezember 2017 zur Verfügung gestellt habe, in Aktienkapital um, teilt Leclanché am Mittwoch mit. Das Darlehen war in Form von Pflichtwandelanleihen erteilt worden.

Die Wandlung steht nicht in Zusammenhang mit der am Vortag kommunizierten Mitteilung. Am Dienstag hatte der Energiespeicherhersteller angekündigt, sich von seinem grössten Aktionär Fefam neue Finanzmittel für künftiges Wachstum verschafft zu haben.

Im Zuge dieser Vereinbarung erhöhte Fefam seine Investitionen um weitere 20 Mio. Fr. auf insgesamt 75 Mio. Zudem verlängerte der Aktionär eine neue bedingte Kreditlinie von 50 Mio.

