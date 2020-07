Lee Hsien Yang: Singapurs Alternative

Dieser Mann stellt Singapur auf den Kopf. Lee Hsien Yang, der Sohn des vor fünf Jahren verstorbenen ehemaligen Premierministers Lee Kuan Yew, unterstützt in den am 10. Juli anstehenden Parlamentswahlen nicht die von seinem Vater mitgegründete People’s Action Party (PAP), sondern die erst 2019 aus der Taufe gehobene Progress Singapore Party (PSP). Selbst tritt der ehemalige Offizier und Spitzenmanager im Urnengang zwar nicht an. Dennoch steht Lee mehr im Rampenlicht als andere Politiker, hat er mit seinem Beitritt zur PSP doch klar Position gegen die Politik seines älteren Bruders, Premierminister Lee Hsien Loong, bezogen.

Bitte loggen Sie sich ein, um diesen Artikel vollständig zu lesen.