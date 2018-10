Leerverkäufer stocken bei AMS weiter auf

Der Absturz ist hart: Die Aktien von AMS (AMS 38.85 4.83%) haben seit Mitte März fast 70% verloren. Noch Anfang Jahr war der österreichische Chiphersteller ein Liebling der Anleger. In vierzehn Monaten hatte sich der Kurs auf 120 Fr. mehr als vervierfacht. Doch mittlerweile ist die Euphorie gewichen: Die Verschuldung ist infolge der hohen Fremdkapitalisierung auf 1,6 Mrd. € gestiegen. Zuletzt schrieb AMS aber Verluste, was Zweifel der Investoren an dieser Strategie nährt.

Die negative Stimmung zeigt sich auch an den Leerverkäufen: Leerverkäufer sehen offenbar gute Chancen, bei AMS mit noch stärker fallenden Kursen Geld zu verdienen. Gemessen an den ausstehenden Aktien ist mehr als jeder fünfte Titel des Unternehmens geshortet. Das entspricht einem Anstieg von 23% in den vergangenen 28 Tagen, wie aktuelle Zahlen des Finanzdatendiensts IHS Markit zeigen.

Weiterhin im Fokus der Leerverkäufer stehen die Titel von U-Blox (UBXN 123.6 1.31%), wenngleich sie ihre Position im Vergleich zum Vormonat reduziert haben. Das Management des Chipherstellers musste zur Präsentation der Semesterzahlen Ende August die Jahresziele nach unten anpassen. Der Absatz in China schwächelt vor dem Hintergrund des Handelskonflikts mit den USA. Im ersten Halbjahr sank der Umsatz in der Region Asien-Pazifik 19%.

Ebenfalls in Schwierigkeiten steckt Landis+Gyr (Landis+Gyr 60.95 0.41%). Wegen anhaltender Lieferengpässe bei Elektronikkomponenten in der Region Europa verzeichnete der Messgerätehersteller im ersten Semester des Geschäftsjahrs 2018/19 einen schrumpfenden Umsatz. Die Aktien haben seit Jahresbeginn 22% verloren. Geht es nach den Leerverkäufern, ist der Boden noch nicht erreicht. Ähnlich schätzen die Short Seller die Lage bei Aryzta (ARYN 9.55 1.51%) ein. Am Donnerstag wird über die dringend notwendige Kapitalerhöhung abgestimmt.

In den oberen Rängen finden sich weitere bekannte Namen wie der Solarzulieferer Meyer Burger (MBTN 0.53 6.96%), der Backwarenhersteller Aryzta und der Reisedetailhändler Dufry (DUFN 113.45 1.84%). Nicht immer werden Short-Positionen aus spekulativen Gründen eingegangen. Bei der Biopharmagesellschaft Basilea (BSLN 48.32 2.46%) hängen die Leerverkäufe mit Absicherungsgeschäften wegen der Wandelanleihe zusammen.