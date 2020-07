Lego und Whisky als Investment

(Illustrationen: Claudio Köppel/FuW)

Die Finanzmärkte sind so nervös wie schon lange nicht mehr. Rückschläge sind ­je­derzeit möglich. In solch volatilen Zeiten lautet das Gebot der Stunde Diversi­fikation. Doch mit den globalisierten, eng verknüpften Märkten ist das gar nicht so einfach. Immer mehr Investoren suchen deshalb nach alternativen Anlagen, deren ­Wert­entwicklung nur in geringem Masse mit den Finanzmärkten korreliert.

Klassische Beispiele sind Luxusartikel wie Kunst, Schmuck, Diamanten oder Wein. Diese Güter­ sind in zahlreichen Studien untersucht worden. Dabei hat sich gezeigt, dass es sich bei solchen Investitionen nicht bloss um Liebhaberei handelt, sondern dass damit ­tatsächlich Geld verdient werden kann.