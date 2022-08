Lehren aus Sri Lanka

In Sri Lanka ist eine Tragödie im Gange. Die Bürger müssen für Lebensmittel und Medikamente Schlange stehen, Fahrzeugbesitzer können nicht tanken, und Stromabschaltungen sind an der Tagesordnung. Die Wirtschaft ist zum Stillstand gekommen, und da die Staatsschulden bereits ein untragbares Ausmass angenommen haben, kann das Land keine Kredite mehr aufnehmen. Sri Lanka leidet unter der weltweit schlimmsten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg.

Zur Autorin Anne O. Krueger ist Senior Research Professor für internationale Ökonomie an der School of Advanced International Studies der Johns Hopkins University und Senior Fellow am Center for International Development der Stanford University.

Die Situation ist so dramatisch, dass Millionen Menschen auf die Strasse gehen. Der Präsident ist aus dem Land geflohen, und nun hat das Parlament einen neuen, aber unbeliebten Nachfolger gewählt. Wenn alles gutgeht, (was angesichts der jüngsten Ereignisse in den Sternen steht), kann der Internationale Währungsfonds Sri Lanka mit einem Rettungsdarlehen (zur Finanzierung wichtiger Importe) und einem Programm für nachhaltige Finanz-, Geld- und Währungspolitik aus der Patsche helfen.

Sri Lankas Misere dient als Lehre für andere Staaten. Wenn einem Land die wirtschaftlichen Probleme so ganz offensichtlich über den Kopf wachsen, verschlimmert sich die Lage am Ende nur noch weiter, wenn rigorose Konsequenzen durch verschiedene Einzelmassnahmen hinausgezögert werden.

Vom Liebling zur Last

Jahrelang war Sri Lanka aufgrund seines relativ hohen Lebensstandards, seiner guten Sozialleistungen und seines robusten Wirtschaftswachstums ein «Liebling der Geber». In der ersten Hälfte des letzten Jahrzehnts verzeichnete es eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 6,5% – eine der höchsten weltweit – und ein sehr geringes Bevölkerungswachstum. Das Wirtschaftswachstum bremste sich zwar nach 2015 ein, lag aber bis 2019 im Durchschnitt immer noch deutlich über 3%.

Doch Ende 2019 kam eine neue Regierung an die Macht und kündigte sofort umfangreiche Steuersenkungen an. Sowohl 2020 als auch 2021 verzeichnete das Land ein Haushaltsdefizit von mehr als 10% des BIP. Die jährliche Inflationsrate stieg von durchschnittlich unter 5% in den Jahren davor auf 39,1% im Mai und dann auf 54,6% im Juni.

Schlimmer noch: Im Frühjahr 2021 kündigte die Regierung trotz sich beschleunigender Inflation ein Importverbot für chemische Düngemittel an. Wie nicht anders zu erwarten, sank die Reisproduktion 20%, die Tee-Exporte fielen auf ihren niedrigsten Stand in über zwei Jahrzehnten, und mehr als ein Drittel der landwirtschaftlichen Nutzflächen des Landes lag brach.

Irgendwann ist Schluss

Zu diesen selbst verschuldeten Problemen kam dann noch die Covid-Pandemie und verursachte einen drastischen Rückgang der Einnahmen aus dem Tourismus, wodurch sich wiederum die Devisenknappheit Sri Lankas verschärfte und die Möglichkeiten der Importfinanzierung weiter einschränkte. Ende 2021 geriet die Situation ausser Kontrolle, und im Mai musste die Regierung Zahlungsunfähigkeit anmelden.

Bis zu einer Umstrukturierung seiner Schulden und der Einsetzung einer arbeitsfähigen Regierung ist es für Sri Lanka nun unmöglich, an die für einen Neustart der Wirtschaft notwendigen Produktionsmittel zu kommen. Die Umschuldung wird sich auch als ungewöhnlich kompliziert erweisen, da ein erheblicher Teil der Schulden gegenüber China besteht, das sich aber nicht an den multilateralen Umstrukturierungsmassnahmen für überschuldete staatliche Schuldner unter westlicher Führung beteiligt.

Auch hier liegt die Lektion für andere schuldengeplagte Länder auf der Hand. Zwar können die für Wirtschaft zuständigen Behörden eines Landes die Folgen einer unklugen Politik durch Importrationierungen und -verbote, Preiskontrollen, Haushaltsdefizite, Auslandschulden und Gelddrucken noch eine Weile aufschieben, aber irgendwann ist Schluss. Wenn einer Regierung nichts mehr anders übrig bleibt, als entweder ernsthafte Reformen umzusehen oder verzweifelte und wirtschaftlich irrationale Massnahmen zu ergreifen, verschärfen derartige Massnahmen die durch frühere politische Fehler verursachte Misere und das menschliche Leid nur noch weiter.

Viel Zeit vergeudet

Wäre Sri Lanka Ende 2021 (oder vielleicht noch früher) an den IWF herangetreten und hätte die zur Eindämmung der Inflation und zum Abbau des Leistungsbilanz- und Haushaltsdefizits erforderlichen schmerzhaften Reformen durchgeführt, wären ihm mindestens sechs Monate des Elends erspart geblieben. Die Auslandverschuldung wäre nicht so stark gestiegen, und der Weg in Richtung Erholung wäre kürzer ausgefallen. Wichtiger noch: Der Abstieg des Landes in völliges politisches Chaos hätte vielleicht ganz vermieden werden können.

Seit Ausbruch der Pandemie hat die internationale Gemeinschaft ihre Aufmerksamkeit richtigerweise vermehrt auf die Notlage hoch verschuldeter Entwicklungsländer gelenkt. Die G-20 haben eine Initiative zur Aussetzung des Schuldendienstes auf den Weg gebracht, die 48 Ländern in den Jahren 2020/2021 rund 13 Mrd. $ an Erleichterungen gewährte. Im Vergleich zum Finanzierungsbedarf war das allerdings ein Tropfen auf den heissen Stein.

Das Unvermeidliche bloss hinausgeschoben

Schlimmer noch: Zwischen Ländern, deren zugrundeliegende Wirtschaftspolitik durchaus nachhaltig war, und solchen, deren Politik auch ohne Reformen und selbst ohne Covid nicht mehr tragfähig gewesen wäre, wurde kein Unterschied gemacht. Man tut einem Land letzterer Kategorie keinen Gefallen, wenn man ihm Kredite gewährt, ohne sich zu vergewissern, dass es über eine nachhaltige Wirtschaftspolitik verfügt oder sie umsetzen wird. Im Gegenteil, eine derartige «Unterstützung» verschiebt lediglich den Tag der Abrechnung und erhöht die Last des Schuldendienstes, wenn es so weit ist.

Die politischen Entscheidungsträger in anderen wirtschaftlich angeschlagenen Ländern sollten die Geschichte Sri Lankas beherzigen. Diese Lehren lassen sich mit denen Brasiliens verbinden, das nach seiner Schuldenkrise im Jahr 2002 rasch die notwendigen politischen Reformen einleitete und anschliessend jahrelang nachhaltiges Wachstum verzeichnete. Auch Brasilien stand vor der Entscheidung, entweder rasche und schmerzhafte Einschnitte umzusetzen, um so die Voraussetzungen für eine Erholung zu schaffen, oder alles zu verweigern und hinauszuzögern, um das Unvermeidliche aufzuschieben. Die politische Führung Brasiliens erwies sich als klüger als diejenige Sri Lankas, die sich einfach aus dem Staub gemacht hat.

