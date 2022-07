Leichte Entspannung in der Getreidekrise

Ob es reicht, um die sich anbahnende Nahrungsmittelkrise zu verhindern, ist offen. Fakt aber ist, dass sich die Versorgungslage in den letzten Wochen etwas entspannt hat und die Weltmarktpreise für Weizen, Soja und Mais auf das Niveau von Anfang Jahr zurückgefallen sind. Reis hat sich etwas verteuert, aber in diesem von Asien geprägten Markt waren auch die Angebotsprobleme nie so akut und die Preise dementsprechend niedrig.

An der hoffnungsvollen Preisentwicklung ändert auch der russische Raketenangriff auf den Hafen der südukrainischen Stadt Odessa nichts, wenige Tage, nachdem sich Russland und die Ukraine mit Hilfe der Uno und der Türkei auf einen Weizenkorridor geeinigt hatten, der den Export über das Schwarze Meer ermöglichen sollte.