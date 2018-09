Der Insiderhandel blüht

Ein Kavaliersdelikt ist Insiderhandel längst nicht mehr. Zwei prominente Fälle haben das dieses Jahr gezeigt. Der «Sanierer der Nation», Hans Ziegler, und der Chefrevisor der Prüfgesellschaft KPMG, Daniel Senn, beschäftigen die ­Justiz. Doch Insiderhandel ist damit längst kein Thema von gestern. Immer noch werden erschreckend wenig Fälle entdeckt, verfolgt und zur Verurteilung gebracht. Das hat mehrere Gründe, und sie beginnen bei der vordersten Kontrollinstanz.

Die Börsenbetreiberin SIX hat eine Aufsichtsabteilung, die den Handel und die Kotierungsreglemente überwacht und gegen Emittenten und Händler bei Verstössen Sanktionen beantragen oder verhängen kann. Ihr Name: SIX Exchange Regulation (SER). Um diesen Wachhund macht die SIX ein grosses Geheimnis. «Fallzahlen werden nicht publiziert», sagt ein Sprecher der Börsenbetreiberin auf Anfrage. «SER darf über Ergebnisse von Analysen oder Untersuchungen keine Auskunft erteilen.»