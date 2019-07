Lem erleidet einen Dämpfer

Das nachlassende Wirtschaftswachstum und die Schwierigkeiten der Automobilbranche machen Lem mehr zu schaffen, als zu erwarten war. Der Umsatz sank im ersten Quartal des am 1. April angelaufenen Geschäftsjahrs 6,1% auf 82,6 Mio. Fr. Zu Beginn des Geschäftsjahrs 2018/19 hatte noch ein Plus von 16% resultiert.



Die Dynamik hat in beiden Segmenten, Industrie und Automotive, nachgelassen. Industrie macht rund 80% des Umsatzes aus, wächst aber schon länger weniger als Automotive. Im ersten Quartal resultierte ein Minus von 8,7%. Automotive mit den Bereichen konventionell und elektrisch legte um 4,2% zu, nachdem das Segment wegen der stark wachsenden Elektromobilität im Vorjahr 30% gewachsen war. CEO Frank Rehfeld begründet den Rückgang mit dem härteren Umfeld im wichtigsten Markt China. Im Industriebereich ging das Geschäft jedoch auch in Europa um 10,6% zurück.



Gewinn steigt



Auch der Ebit sank deutlich auf 16,7 Mio. Fr. (–10,1%). Unter dem Strich kam es zu einer Gewinnsteigerung auf 13,9 Mio. Fr. (+2,8%). Grund dafür ist das Steuerregime High and New Technology Enterprise, dem Lem in China neu untersteht und das die Gewinnsteuer von 25 auf 15% reduziert. Im Ausblick erwartet Rehfeld für das laufende Geschäftsjahr wegen anhaltender Unsicherheiten ein weiterhin gedämpftes Wachstum.



Mit einem Kursgewinn von über 30% erlebten Anleger in Lem seit Jahresbeginn einen Höhenflug, und sie reagierten am Dienstag zögerlich auf die schlechten Nachrichten. Das Volumen blieb gering, der Kurs verlor bis zum Nachmittag 2%.



Langfristig gute Aussichten



Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28 (Schätzung für 2019/20) spiegelt das Potenzial, das in der Gesellschaft steckt. Lem profitiert mit Komponenten zur Messung elektrischer Spannung von den Megatrends Elektromobilität, Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Digitalisierung.



Langfristig dürfte es daher mit den Valoren weiter aufwärtsgehen. In der kurzen Sicht haben die Titel nun ein Zwischenplateau erreicht. Für Aktionäre ist die Gelegenheit günstig, einen Teil der Gewinne zu realisieren. SYC

