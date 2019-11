Lem spürt Konjunkturschwäche

(AWP) Der Elektronikkomponentenhersteller Lem (LEHN 1210 3.6%) hat im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahrs 2019/20 die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums zu spüren bekommen. Sowohl Umsatz als auch Betriebsergebnis waren rückläufig. Der Umsatz der Gruppe verringerte sich im Berichtszeitraum (April bis September) um 5,9% auf 159,1 Mio. Fr., wie der Anbieter von Wandlern zur Messung elektrischer Parameter am Dienstag mitteilte. Wechselkursbereinigt betrugt das Minus 4%.

Der Umsatz im grösseren Segment Industrie verringerte sich im ersten Semester um 5,8% auf 123,9 Mio. Fr. Im kleineren Segment Automobil ging der Absatz um 6,1% zurück auf 35,1 Mio. Fr.

LEM HJ 2019

in Mio. Fr. 1. Sem 2018/19 2. Sem 2019/20 Umsatz 169,0 159 - Veränderung in % +11,0 -5,9 Betriebsergebnis (Ebit) 35,5 31,8 - Veränderung in % +11,6 -10,7 - in % des Umsatzes 21,0 20,0 Gewinn 27,3 25,1 - Veränderung in % +3,2 -8,2 -in % des Umsatzes 16,2 15,8 Bilanz 31.03.2019 30.09.2019 Eigenkapital 113,1 80,4 - in %der Bilanzsumme 60,4 41,8