Leonteq baut Angebot an Krypto-Produkten weiter aus

(AWP) Der Derivate-Spezialist Leonteq (LEON 57.40 +0.17%) baut sein Angebot an Krypto-Produkten weiter aus. Damit bietet das Finanzinstitut nun Produkte auf insgesamt 22 Krypto-Assets an, wie Leonteq am Mittwoch mitteilte.

Neu seien Tracker-Zertifikate mit den Basiswerten Solana, Compound, 0x und Yearn.Finance für Schweizer Anleger als kotierte Produkte an der SIX oder als nicht kotierte Produkte erhältlich, für deutsche und österreichische Anleger seien sie als kotierte Produkte an der Börse Frankfurt verfügbar. Gleichzeitig lanciere Leonteq Tracker-Zertifikate an der BX Swiss mit Filecoin, EOS, Aave, Algorand und Cosmos als Basiswerte.

Leonteq emittiert seit 2017 Tracker-Zertifikate und seit 2018 aktiv verwaltete Zertifikate auf wichtige Kryptowährungen. Dazu gehörten bereits bisher Produkte auf Bitcoin (Bitcoin 42'445.90 +3.53%), Ethereum, Cardano und Ripple.