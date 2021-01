Leonteq eröffnet Büro in Dubai

(AWP) Leonteq (LEON 36.80 +1.66%) expandiert im Nahen Osten. Der Derivatespezialist eröffnet ein Büro in Dubai. Damit wolle man die Dienstleistungen über die Vereinigten Arabischen Emirate hinaus im Markt des Golf-Kooperationsrates (GCC) anbieten, teilte das Unternehmen am Mittwoch in einem Communiqué mit.

Bisher hatte man diese von London aus betreut. Leiter des Büros in Dubai sei Mohamed El-Buhali, der Verantwortliche für den Mittleren Osten, hiess es weiter.