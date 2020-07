Leonteq kooperiert mit Google Cloud

(AWP) Der Finanzdienstleister Leonteq (LEON 44.15 7.68%) hat eine Zusammenarbeit mit Google Cloud vereinbart. Durch die Erweiterung seiner Infrastruktur in die «Cloud» werde die Skalierbarkeit seiner Plattform unterstützt, teilte Leonteq am Donnerstag mit. Die Leonteq-Plattform soll ausserdem durch die Einführung von «Site Reliability Engineering» (SRE) zuverlässiger werden.

Die Google Cloud-Infrastruktur erhöhe die Rechenleistung von Leonteq, indem ihre bestehende «Grid-Kapazität» von zwei Vor-Ort-Rechenzentren durch die Cloud ergänzt werde, heisst es in der Mitteilung. Damit sei das Unternehmen in der Lage, den höheren Bedarf an Rechenleistungen zu decken, der mit dem Geschäftswachstum und der gestiegenen Nachfrage nach Preisbildung und Handel mit strukturierten Anlageprodukten seitens Kunden und White-Labelling-Partner einhergehe.

Auch bei der Einführung des «Site Reliability Engineering» (SRE) will Leonteq eng mit Google Cloud zusammenarbeiten. Bei diesem Konzept werden laut den Angaben Infrastruktur- und Betriebsaspekte wie Software-Probleme behandelt. Leonteq werde so mit Unterstützung von Google Cloud ihre Plattformleistung weiter verbessern.