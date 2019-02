Leonteq schreibt Rekordgewinn

(AWP) Das Finanzunternehmen Leonteq (LEON 45.66 -3.3%) hat im Geschäftsjahr 2018 von einer erhöhten Nachfrage nach strukturierten Produkten profitiert. Unter dem Strich resultierte eine markante Steigerung des Gewinns, der noch höher ausfiel als vom Unternehmen im Dezember vorangekündigt. Im laufenden Jahr will die Gesellschaft den Personalbestand deutlich erhöhen.

Unternehmenszahlen

in Mio. Fr. Vgl. zu '17 in % Ertrag 282,4 31 - Kommissionen 272,5 10 - Handel 21,4 -25,8* - Zinsen -14,9 69 Kosten 189,1 -2 Gewinn 91,5 296 - je Aktie (in Fr.) 5,40 1,47* Bilanz (in Mrd.) 10,7 68 Aufwand-/Ertragsverhältnis (in%) 67 89* Eigenkapitalrentabilität (in%) 18 6* Kernkapitalquote (CET1, in %) 21,9 19,6* Handelsvolumen Plattfromprodukte (in Mrd. Fr.) 28,8 26,8* - davon Partnerprodukte (in Mrd. Fr.) 19,8 18,3* Marge Partnerprodukte (Basispunkte) 72 82* Marge Leonteq-Produkte (Basispunkte) 115 89* Anzahl Vollzeitstellen 486 440* *Vorjahreswert