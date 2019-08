Leonteq sind günstig zu haben

01 | Erfolgsrechnung: Seit Börsengang 2012 zeigen sich Zyklen in der Ertrags- und Gewinnentwicklung Leonteqs. Ist die Nachfrage nach strukturierten Produkten wie im laufenden Geschäftsjahr bescheiden, schrumpfen die Einnahmen des Derivatspezialisten. Besonders schmerzlich war dies 2016, als zugleich die Kosten überproportional stiegen. Damals strich Leonteq auch die Dividende, um den Gewinn im Unternehmen zu halten, die Kapitalquoten aufzubessern und in Wachstum zu investieren. Auf absehbare Zukunft wird das so bleiben.