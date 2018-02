Leonteq steigert den Gewinn deutlich

(AWP) Die auf strukturierte Produkte und Vorsorgelösungen spezialisierte Leonteq (LEON 58.65 -1.43%) hat im Geschäftsjahr 2017 den Ertrag und den Gewinn gesteigert. Der Reingewinn erhöhte sich trotz einmaliger Kosten um 34% auf 23,1 Mio. Fr. Die Aktionäre müssen dennoch erneut auf eine Dividende verzichten; zuletzt hatten sie 2015 noch 1,75 Fr. je Titel erhalten. Für das laufende Jahr legt Leonteq den Fokus weiter auf Kostensenkungsmassnahmen.

Der Betriebsertrag stieg 2017 gegenüber dem Vorjahr um 4% auf 215,4 Mio. Fr., wie Leonteq am Donnerstag mitteilte. Zurückzuführen ist das Wachstum auf den Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft, der sich um 18% auf 247,0 Mio. verbesserte. Dem standen allerdings negative Beiträge aus Absicherungsgeschäften gegenüber.

Im Einklang mit dem zu Beginn 2017 angekündigten Kostenprognosen belief sich der Geschäftsaufwand auf 192,1 Mio., einschliesslich einmaliger Kosten von 15,9 Mio. Damit nahmen die Kosten gegenüber dem Vorjahr noch um 1% zu. die eingeleiteten Kostensenkungsmasssnahmen führten zu einer Reduktion des Personalbestands auf 440 Vollzeitstellen nach 523 Im Jahr 2016. Zudem wurden nicht benötigte Bürokapazitäten in Zürich und London geschlossen. Diese Anstrengungen resultierten in annualisierten Einsparungen von 24,4 Mio., wovon 8,2 Mio im Jahr 2018. Die Kostenbasis 2018 vor neuen Wachstumsinvestitionen werde voraussichtlich 170,3 Mio., schreibt Lenoteq weiter.

Der Gewinn vor Steuern stieg um 32% auf 23,3 Mio. Fr.. Mit den Ergebnissen hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten der UBS (UBSG 17.92 -0.94%) und der ZKB übertroffen: Dies hatten mit einem Betriebsertrag von 213 Mio. (ZKB) respektive 200 Mio. (UBS) und einem Reingewinn von 17,3 Mio. (ZKB beziehungsweise 8,4 Mio. (UBS) gerechnet.

In der zweiten Jahreshälfte 2017 haben Leonteq und Standard Chartered (STAN 799.8 -0.32%) Bank eine Zusammenarbeit für die Emission und den Vertrieb von strukturierten Produkten im Rahmen des «Standard Chartered Bank Notes, Certificates and Warrants Programme» begonnen. Darüber hinaus habe Leonteq in der Zusammenarbeit mit Crédit Agricole (ACA 0 0%) CIB, welche im ersten Quartal 2017 begonnen hatte, «gute Fortschritte» erzielt, heisst es weiter.

«Ich freue mich, dass wir den Turnaround innerhalb eines Jahres geschafft haben», sagt in der Mitteilung Marco Amato, CEO a.i. Mit Blick nach vorne heisst es in der Mitteilung, Leonteq bleibe auf profitables Wachstum fokussiert und investiere weiterhin in Wachstumsprojekte. Ausserdem werde weiterhin konsequentes Kostenmanagement betrieben. Für das Gesamtjahr 2018 werde ein Geschäftsaufwand von rund 180 Mio prognostiziert, schreibt Leonteq.

Die Einführung von IFRS 15 (Revenue from Contracts with Customers) – dem neuen Standard zur Umsatzverbuchung nach IFRS und US GAAP, der seit Januar 2018 in Kraft ist – werde voraussichtlich im Jahr 2018 zu einer Reduktion des anrechenbaren Eigenkapitals um 21 Mio führen, heisst es weiter. Gleichzeitig werden die aufgeschobenen Erträge um denselben Betrag ansteigen, was eine stabilere Umsatzlinie bedeuten wird.

