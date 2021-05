Leonteq und Glarner KB spannen zusammen

Negativzinsen sowie eine reformbedürftige Altersvorsorge haben dazu geführt, dass digitale Vorsorgelösungen in der Schweiz florieren. Auf mehr als 120 Mrd. Fr. wird das in der Säule 3a gebundene Vermögen geschätzt. Die Glarner Kantonalbank (GLKB) und der Derivatspezialist Leonteq aspirieren mit ihrer Kooperation auf diesen wachsenden Markt. Zur Ausgestaltung des Produkts wollen die Partner derzeit noch nicht viel sagen. Der Start ist für Ende Jahr vorgesehen, vertrieben wird das Angebot erst einmal in der Deutschschweiz. Die Nachricht ist positiv zu werten: einerseits für den Bereich Insurance & Wealth Planning Solutions (IWPS) von Leonteq, der bislang noch nicht richtig in die Gänge gekommen ist. GLKB andererseits muss als Retailbank ihre Abhängigkeit vom Zinsgeschäft verringern, dabei kommt ihr die Zusammenarbeit entgegen. Die Konkurrenz auf dem Vorsorgemarkt ist jedoch gross. Im Geschäft mit Hypotheken hat GLKB im B2B-Bereich mit der Kreditfabrik allerdings bereits bewiesen, dass sie ein erfolgreiches digitales Angebot lancieren kann. Die Titel haben nach Markteröffnung positiv reagiert. Wie nachhaltig der Kursimpuls sein wird, lässt sich aber erst abschätzen, wenn weitere Details zu dem Angebot bekannt sind.