Leonteq-VRP: «Rainer-Marc Frey ist einer der Klügsten»

Christopher Chambers ist am Mittwoch zum neuen Verwaltungsratspräsidenten (VRP) von Leonteq gewählt worden. Im Interview mit «Finanz und Wirtschaft» spricht er über die Aufgaben, die vor ihm liegen, die Suche nach einem neuen CEO und sein Verhältnis zu Leonteq-Investor Rainer-Marc Frey.

Herr Chambers, was ist Ihre erste Aufgabe als VRP von Leonteq (LEON 57.5 -5.43%)?

Meine erste Priorität ist es, zusammen mit dem Nominierungs- und Vergütungsausschuss einen neuen CEO zu finden. Wir wollen den idealen Kandidaten, der Leonteqs Strategie vorantreibt. Damit fange ich heute an. Das Unternehmen ging in der Vergangenheit durch Turbulenzen, so eine Zeit macht jedes Unternehmen einmal durch. Jetzt wollen wir die nächste Stufe der Unternehmensentwicklung erreichen.

Zur Person Mit Christopher Chambers (56) übernimmt ein Vertrauter von Grossinvestor Rainer-Marc Frey das Steuer bei Leonteq. Der britisch-schweizerische Doppelbürger ist Verwaltungsratspräsident von Lonrho, einer hauptsächlich in Afrika tätigen Beteiligungsgesellschaft. Vizepräsident und Grossinvestor dort: Rainer-Marc Frey. Chambers war bis 2005 CEO von Man Investments und Verwaltungsrat der Man Group, an die Frey 2002 seine Investmentgesellschaft RMF Investment Group für 1,3 Mrd. Fr. verkaufte. Der ehemalige Credit-Suisse-Investmentbanker (First Boston) Chambers sitzt heute u.a. im Verwaltungsrat der Immobiliengesellschaft Swiss Prime Site, der Berenberg Bank (Schweiz) sowie der britischen Autohauskette Pendragon. In der Vergangenheit stand der gebürtige Brite auch einmal im Dienst des britischen Königshauses. Er beriet einst das Wohltätigkeitsbüro von Thronfolger Prince Charles. Chambers besitzt nach eigener Aussage seit geraumer Zeit selbst Aktien von Leonteq und bezeichnet den Derivatspezialisten als eine der grössten Erfolgsgeschichten der Schweiz. Infobox öffnen

Was muss ein neuer CEO mitbringen?

Erfahrung und Talent. Er muss wissen, wie man ein kotiertes Unternehmen führt, er muss eine Führungspersönlichkeit nach innen wie nach aussen sein, sprich wissen, wie man mit allen Interessengruppen umzugehen hat. Und er muss ein fundamentales Verständnis für unsere Produkte, Kunden und den Kapitalmarkt mitbringen. Die Latte liegt ziemlich hoch.

Wann werden Sie den neuen Chef präsentieren?

Es wäre falsch, uns ein Zeitlimit zu setzen. Wir werden uns die Zeit nehmen, die es braucht, um intern oder extern den bestmöglichen CEO zu finden.

Was können Sie dem Unternehmen noch geben ausser einem neuen Chef?

Leonteq ist in der Vergangenheit sehr schnell gewachsen. Jetzt braucht es starke strategische Führung, Stabilität und harte Arbeit, damit wir auch wieder Wert für unsere Aktionäre schaffen. Doch ich bin nun eben erst zum VRP von Leonteq gewählt worden, ich werde mich jetzt mit meinen Kollegen zusammensetzen und an die Arbeit gehen.

Ihre Nähe zu Leonteq-Investor Rainer-Marc Frey lässt sich nicht abstreiten. Sie sitzen beispielsweise mit ihm zusammen im Verwaltungsrat der Beteiligungsgesellschaft Lonrho. Können Sie da überhaupt ein unabhängiger VRP sein?

Ich kenne Rainer-Marc Frey, und ich respektiere ihn enorm. Aber ich weiss auch, welche Verantwortung ich gegenüber allen Aktionären habe, das habe ich auch bei meinen anderen Verwaltungsratsmandaten gezeigt. Es ist doch so: Wenn Sie die klügsten Leute im Geschäft nicht kennen, dann haben Sie irgendetwas falsch gemacht, und Rainer-Marc Frey ist ohne Zweifel einer der Klügsten. Aber nur weil ich ihn kenne, macht mich das nicht zu einer abhängigen Person.

Und Herr Frey hatte nichts mit Ihrer Berufung zu tun?

Die zuständige Executive-Search-Gesellschaft ist auf mich zugekommen und hat mich gebeten, mich bei Leonteq vorzustellen.

Sie haben neben Leonteq noch eine ganze Reihe anderer VR-Mandate. Haben Sie überhaupt genug Zeit für Leonteq?

Die Zeit habe ich und werde ich mir nehmen, und ich werde mein Bestes geben. Fragen Sie meine VR-Kollegen, an der nächsten Generalversammlung in vier Monaten, ob sie mit mir jemanden haben, der sich voll für dieses Unternehmen einsetzt.