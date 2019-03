Letitia James: Donald Trumps gefährlichste Gegnerin

Die Ansage war unmissverständlich. «Wir werden jeden Bereich des Rechts anwenden, um Präsident Donald Trump, seine Geschäftsbeziehungen und die seiner Familie zu untersuchen.» Das sagte Letitia «Tish» James in einem Fernsehinterview, nachdem sie im Dezember zur Generalstaatsanwältin von New York gewählt worden war. Überraschend war das nicht, setzte die 60-Jährige im Wahlkampf doch explizit darauf, dem «illegitimen Präsidenten» – wie sie Trump bezeichnet – den Prozess zu machen.

Ihr Wort hat sie gehalten. Mitte März forderte sie beispielsweise Dokumente von der Deutschen Bank ein. Das Finanzinstitut hat dem jetzigen Präsidenten in früheren Zeiten diverse Immobilienprojekte finanziert. Beispielsweise in Chicago, Miami und Washington. Von diesen Transaktionen will James die Details wissen. Sie geht der Frage nach, ob Trump seine Vermögen aufgebläht hatte, um von der Deutschen Bank Kredite zu bekommen, wie das sein ehemaliger Anwalt, Michael Cohen, beschrieben hatte.

James setzt die Arbeit ihrer Vorgängerin fort. Denn Barbara Underwood hatte ­bereits diverse Verfahren gegen den Präsidenten eingeleitet. Unter anderem wurde die Stiftung von Trump aufgelöst,, weil dem Präsidenten vorgeworfen wurde, Gelder eigennützig verwendet zu haben – unter anderem für den Präsidentschaftswahlkampf. Als Generalstaatsanwältin will James «jeden Immobiliendeal auf Unrechtmässigkeiten durchleuchten», wie sie nach ihrem Wahlsieg erklärt hatte. Aber nicht nur das. Sie will auch überprüfen, ob Trumps Geschäfte in New York davon profitiert haben, dass er zum Präsidenten gewählt wurde.

Dieser Fokus auf den Präsidenten hat ihr von republikanischer Seite Kritik eingebracht. Auch Trump empörte sich über James und twitterte über die «Belästigung» und «Ungerechtigkeit», die ihm erfahre. Dass die Generalstaatsanwälte der Bundesstaaten unterdessen immer mehr der Parteilinie folgen, liegt aber nicht nur an den Demokraten. Über seine Zeit als Generalstaatsanwalt pflegte der texanische Gouverneur Greg Abbott zu sagen, dass er am Morgen ins Büro ging, den damaligen Präsidenten Barack Obama verklagte und danach wieder nach Hause fuhr.

James hat es aber nicht nur auf Trump abgesehen. Sie verfolgt weiterhin die Klage gegen die Gesellschaft Purdue Pharma, die gemäss der Staatsanwaltschaft die Gefahren des Schmerzmittels OxyContin verharmlost hatte. Aber auch Drogendealer und Versicherungsbetrüger hat sie im Visier. Dass sie vor übermächtig scheinenden Gegnern nicht zurückschreckt, zeigte sie bereits als Ombudsfrau von New York. Von 2014 bis Ende 2018 legte sie sich mehrfach mit Bürgermeister Bill de Blasio an. Sie klagte gegen die Finanzverwaltung, die Kinderschutzbehörde, das Schuldepartement und immer wieder gegen Immobilienbesitzer. «Ich versuche in der Stadt New York einige Ungerechtigkeiten zu korrigieren», sagte sie 2015 in einem Interview.

James wollte bereits als Jugendliche Anwältin werden. Ein Grund war laut ihr die fälschliche Anklage ihres Bruders als Velodieb und die respektlose Behandlung, die die Familie im Gerichtssaal erfuhr. Aufgewachsen ist James in Brooklyn. Ihr Vater war Hausmeister, ihre Mutter Reinigungsangestellte. Sie durchlief das öffentliche Schulsystem und promovierte in Jurisprudenz an der Howard University in Washington. Zusätzlich erlangte sie einen Abschluss in Public Affairs an der Columbia University.

Nach dem Studium arbeitete sie als Pflichtverteidigerin und setzte sich für Minderheiten ein. Von 2004 bis 2013 sass sie im Stadtrat von New York. Unter anderem wehrte sie sich gegen den Bau des Basketballstadions der Brooklyn Nets und legte sich mit dem damaligen Bürgermeister, Michael Bloomberg, an. Aussichtslose Situationen haben James kaum je aufgehalten. Auch deshalb

ist sie die erste Frau und die erste Person afroamerikanischer Herkunft, die in New York Generalstaatsanwältin ist.