Leuthard verurteilt EU-Entscheid zur Börse

Bundespräsidentin Doris Leuthard verurteilt den Entscheid der EU-Kommission, die Schweizer Börse nur befristet auf ein Jahr als gleichwertig anzuerkennen. Die Befristung sei «eine klare Diskriminierung der Schweiz», sagte Leuthard am Donnerstag vor den Medien in Bern.

«Die Schweiz erfüllt die Anerkennung der Börsenäquivalenz», stellte Leuthard fest. Andere Börsenplätze wie die USA oder Hongkong hätten ein unbegrenztes Plazet erhalten.

«Zweifel an Rechtmässigkeit des Entscheids»

Die EU-Kommission will nach eigener Aussage durch die Limite bis Ende 2018 Fortschritte beim institutionellen Rahmenabkommen der Schweiz mit der EU forcieren.

Laut Leuthard gibt es «weiterhin grosse Differenzen beim Rahmenabkommen», der Zeitplan habe allerdings Bestand. «Die Verbindung mit institutionellen Fragen ist sachfremd und inakzeptabel», sagte Leuthard.

Der Bundesrat hege «Zweifel an Rechtmässigkeit des Entscheids», der das Ziel einer «Schwächung des Finanzplatzes Schweiz» habe, sagte die Bundespräsidentin.

Bundesrat prüft Massnahmen

Darum ergreife die Regierung nun Gegenmassnahmen, um den Schweizer Börsen- und Finanzplatz zu stärken.

Das Finanzdepartement wurde beauftragt, zuhanden des Bundesrats bis Ende Januar Vorschläge zu erarbeiten. Die Abschaffung der Stempelsteuer steht dabei laut Leuthard im Vordergrund. Die Steuer fällt bei Kauf und Verkauf von Wertpapieren an.

Auch die Zahlung von 1,4 Mrd. Fr. an die EU ist laut Leuthard wie vielfach kolportiert nicht mehr unantastbar. Der Bundesrat behalte sich vor, die Vernehmlassungsvorlage für die sogenannte Kohässionszahlung zu überarbeiten.

Dauerbrenner Stempelsteuer

Die Abschaffung der Stempelsteuer ist im Parlament seit langem ein Thema, zuletzt im Zusammenhang mit der Unternehmenssteuerreform III. Das Vorhaben wurde aber auf Eis gelegt, um die Volksabstimmung nicht zu belasten. Grund sind die hohen Kosten.

Aus der Umsatzabgabe nimmt der Bund heute rund 1,3 Mrd. Fr. ein, aus der Versicherungsabgabe 700 Mio. Fr. Hinzu kommt die Emissionsabgabe auf Eigenkapital, die über 200 Mio. Fr. einbringt. Die Abschaffung aller Stempelabgaben würde also ein Loch von gut 2 Mrd. Fr. in die Bundeskasse reissen.

Handelsvolumen von über 200 Mrd. Fr. steht auf dem Spiel

Bei der Schweizer Börse macht man gute Miene zum harten Spiel der EU-Kommission. Die Börsenbetreiberin SIX «nimmt zur Kenntnis, dass die EU-Kommission damit die Äquivalenz des Schweizer Rechtsrahmen grundsätzlich anerkennt», teilt das Unternehmen am Donnerstag mit.



Hauptsache Anerkennung, lautet die Devise. Denn es steht ein jährliches Handelsvolumen an der Schweizer Börse von über 200 Mrd. Fr. auf dem Spiel, das europäische Händler am heimischen Handelsplatz generieren. Insgesamt setzen ausländische Händler 400 Mrd. Fr. an der Schweizer Börse um, bei einem Gesamtvolumen von rund 1,3 Bio. Fr. im Jahr.



Die befristete Anerkennung als äquivalenter Dritthandelsplatz bis Ende 2018 «ermöglicht europäischen Wertpapierhändlern auch nach Inkrafttreten der neuen europäischen Finanzmarktbestimmungen ab Januar 2018 den Zugang zum Schweizer Markt», teilt die Börsenbetreiberin SIX am Donnerstag mit.



Am 3. Januar 2018 tritt die europäische Finanzmarktregulierung Mifid II in Kraft. Europäische Wertpapierhändler werden dann verpflichtet, Aktien an einem Handelsplatz der EU oder an einer als gleichwertig anerkannten Börse zu handeln. So erhielten unter anderem auch die Börsenplätze USA und Hongkong grünes Licht von der EU, anders als die Schweiz allerdings unbefristet.



Die SIX bedauert denn auch «den befristeten Charakter des Entscheids und geht davon aus, dass die Gleichwertigkeit zu einem späteren Zeitpunkt definitiv anerkannt wird.» (VA)