LGT macht Sparten eigenständig

Die LGT-Gruppe wird aufgelöst. Die auf Private Banking und Asset Management fokussierte Holding der liechtensteinischen Fürstenfamilie teilt ihre Geschäftseinheiten auf. Ab Anfang 2021 sollen die Sparten Private Banking, Asset Management und Impact Investing als eigenständige Unternehmen auftreten. Eignerin bleibt die Stiftung Fürst Liechtenstein, der die Gruppe heute angegliedert ist. Prinz Philipp tritt als Präsident zurück, Prinz Max wird das Verwaltungsratspräsidium der neuen Unternehmen übernehmen.

Die Beweggründe liegen vordergründig nicht in den Zahlen der LGT-Gruppe. Vielmehr wolle man dank dem Schritt mit Private Banking und Asset Management zielgerichteter in den jeweiligen Märkten auftreten, sagt der CFO der Gruppe, Olivier de Perregaux: «Marktstruktur, Kunden und Anforderungen an ein Unternehmen sind in den zwei Bereichen extrem unterschiedlich – durch die Fokussierung gewinnen wir deshalb an Schlagkraft.»